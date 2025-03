Les résultats EuroDreams de la FDJ du jeudi 16 novembre

Depuis le 6 novembre, tous les lundis et jeudis, un tirage EuroDreams est organisé. Il s’agit du premier jeu de rente à l’échelle européenne nouvellement lancé par la FDJ et sept autres loteries européennes. Ce jeu promet à ses adeptes une cagnotte de 7,2 millions d’euros, versés mensuellement sous forme d’une rente de 20 000 euros, et ce, sur une durée de 30 années. Comme l’EuroMillions, plusieurs pays européens peuvent prendre part au tirage EuroDreams à raison d’une grille de 2,5 euros. Les joueurs ont jusqu’à 20h15 pour valider leurs tickets.

7 fois plus de chance de gagner qu’à l’EuroMillions

Lors du tirage du lundi dernier, pour gagner le gros lot, il fallait cocher les numéros 39.33.1.6.25.26 ainsi que le N° Dream 2. Pour tenter sa chance, il suffit de cocher six numéros parmi une sélection de 40, ainsi qu’un numéro complémentaire, nommé « Dream ». Si le joueur a la chance d’aligner la combinaison gagnante ainsi que le numéro « Dream », il met la main sur ce jackpot de 7,2 millions, versé mensuellement à raison de 20 000 euros par mois pendant 30 années. Toutefois, s’il devine les six numéros gagnants sans celui du « Dream », il touchera une rente de 2 000 euros par mois pendant 5 ans, soit un total de 120 000 euros.

Si, par ailleurs, il a la chance de détenir plusieurs grilles gagnantes avec les six bons numéros en plus du « Dream », ses gains mensuels seront versés dans la limite de trois grilles gagnantes, soit un maximum de 60 000 euros par mois. Dans le cas où le lauréat possède plusieurs grilles gagnantes avec les six bons numéros, mais sans celui portant le «Dream », les gains seront versés tous les mois, dans la limite de 12 grilles gagnantes, soit un maximum de 24 000 euros par mois. Selon Andrew Algeo de la loterie irlandaise, « une grille d’EuroDreams a 7 fois plus de chance d’être gagnante qu’une grille d’EuroMillions ».

Il y a lieu de rappeler que les jeux d’argent présentent plusieurs dangers pour leurs adeptes, notamment l’addiction, les pertes financières en plus d’un potentiel isolement social. Pour cela, la FDJ appelle à un jeu responsable. Dans ce sens, le site www.joueurs-info-service.fr et le numéro 09 74 75 13 13 proposent un service d’écoute, d’accompagnement et de soutien aux joueurs exprimant des signes de dépendance ou de détresse liés aux jeux de hasard.

Résultats de l’EuroDreams du lundi 13 novembre

13 – 11 – 18 – 5 – 27 – 25 et le N°Dream 5

Retrouvez tous les résultats EuroMillions, Loto et EuroDreams sur notre page continuellement mise à jour.