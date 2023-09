Résultats de l’EuroMillions de la FDJ du mardi 12 septembre

Partager sur : 78 Partages Facebook

Tous les mardis et vendredis, l'EuroMillions organise des tirages au sort en Europe. Pour jouer, il suffit d'acheter une grille (physique ou en ligne) et de choisir 5 numéros entre 1 et 50, ainsi que 2 numéros Étoiles entre 1 et 12. Il est essentiel de valider son ticket avant 20h15 le jour même, soit chez un buraliste, soit en ligne via le site ou l'application de la Française des Jeux. Attention, cependant, les jeux de hasard présentent des risques d'addiction.

Une cagnotte de 39 millions d'euros

La mise en jeu du jour grimpe donc à près de 39 millions d'euros. Lors du tirage du vendredi dernier, la cagnotte de 30 millions d'euros n'avait pas été remportée. En revanche, 4 participants européens, parmi lesquels 1 Français, ont coché 5 bons numéros et une étoile chance. Ils ont remporté 160 000 euros. Cinq autres joueurs européens, comprenant 2 Français, ont gagné plus 31 000 euros en cochant les cinq bons numéros. Enfin, 36 joueurs, dont onze Français, sont repartis avec 1 357 euros grâce à quatre bons numéros et deux numéros chance.

Pour le tirage de ce mardi 12 septembre, même si personne n'arrive à décrocher la somme de 39 millions en jeu, un chanceux quelque part en France deviendra millionnaire grâce à la tombola My Million. Selon la Française des jeux (FDJ), entre 100 et 150 Français deviennent millionnaires grâce à ce tirage, effectué tous les mardis et vendredis.

À noter que le record absolu de gains à l'EuroMillions été a battu le 19 juillet 2022, avec une somme astronomique de 230 millions d'euros. Le deuxième plus gros jackpot, d'un montant de 220 millions d'euros, a été remporté en France le 15 octobre 2021. Vendredi dernier (1ᵉʳ septembre), la plus grosse cagnotte de l'année, à savoir 109 millions d'euros, a été remporté par un Français.

Résultats de l'EuroMillions du mardi 12 septembre

Consultez les derniers résultats de l'EuroMillions et leurs détails sur notre site. Cette page est continuellement mise à jour avec les résultats officiels.

Tirage du Mardi 12 Septembre 2023 Jackpot de 39 millions d'euros Résultats EuroMillions - My Million 5 14 36 40 42 2 11 HF 956 4344

Répartition des Gains Ouvrir le tableau Bons n° Grilles

gagnantes

en France Grilles

gagnantes

en Europe Gains EuroMillions® Grilles

gagnantes

Etoile+ Gains

Etoile+ Gains EuroMillions®

Etoile+ 5 + 2 0 / / / / / 5 + 1 1 2 258 198,50 € 0 / / 5 1 3 40 230,10 € / / / 4 + 2 5 21 1 790,10 € 1 2 051,50 € 3 841,60 € 4 + 1 95 440 157,30 € 34 33,50 € 190,80 € 3 + 2 217 1 025 71,40 € 103 11,00 € 82,40 € 4 179 999 51,40 € / / / 2 + 2 3 408 15 637 16,40 € 1 698 1,60 € 18,00 € 3 + 1 4 251 20 855 13,70 € 2 076 3,60 € 17,30 € 3 10 006 48 569 10,90 € / / / 1 + 2 18 786 86 644 7,40 € 9 324 3,80 € 11,20 € 0 + 2 / / / 16 071 10,30 € 10,30 € 2 + 1 68 096 322 572 6,30 € 33 025 2,80 € 9,10 € 2 161 146 751 416 4,30 € / / / 0 + 1 / / / 326 023 2,50 € 2,50 €

Attention : Les jeux d’argent présentent des risques (addiction, isolement, pertes financières). En cas de problèmes, n’hésitez pas à consulter un professionnel. Le site www.joueurs-info-service.fr permet d’avoir une écoute et un accompagnement. Un numéro de téléphone est également disponible : le 09.74.75.13.13.