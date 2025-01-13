Rappel urgent : un masque anti-imperfections contient des substances toxiques

Un masque anti-imperfections pour le visage de la marque Kurku-Ma fait l’objet d’un rappel urgent en France. En cause : la présence de substances toxiques telles que l’arsenic et le baryum. Les consommateurs sont invités à cesser immédiatement son usage et à signaler toute tentative de vente.

Le site gouvernemental Rappel Conso alerte sur un masque anti-imperfections de la marque Kurku-Ma, vendu en ligne principalement sur les sites kurku-ma.com et humasana.com. Ce produit, commercialisé entre décembre 2023 et janvier 2025, contient des substances interdites à usage cosmétique, parmi lesquelles arsenic, sélénium, baryum, cobalt et zirconium. Ces composants représentent un risque chimique sérieux pour les utilisateurs.

Le rappel a été ordonné par un arrêté préfectoral, mobilisant les autorités sanitaires pour alerter les consommateurs et retirer ce produit du marché.

Les précautions à prendre pour les consommateurs

Rappel Conso invite les utilisateurs à cesser immédiatement l’utilisation de ce masque. Les consommateurs sont encouragés à se rapprocher des points de vente pour demander un remboursement. S’ils ne souhaitent pas rendre le produit, ils sont tenus de le détruire avant de le jeter, dans le but d’éviter qu’il ne soit récupéré et utilisé par un tiers. Pour toute question, il est recommandé de conserver l'emballage du produit et, si possible, le code-barres afin de faciliter les démarches.

En cas de vente continue de ce produit malgré l’interdiction, les clients peuvent effectuer un signalement auprès de la plateforme Signal Conso. Ce dispositif vise à avertir les autorités de la répression des fraudes pour agir rapidement.

Un produit difficile à tracer

Selon les autorités, ce produit ne comporte aucun code-barres enregistré, compliquant son identification et son retrait systématique. Cela impose une vigilance accrue de la part des consommateurs pour reconnaître et signaler ce masque. Les autorités rappellent également l’importance de vérifier les labels et certifications des produits avant tout achat en ligne.

Cette affaire met en lumière les risques liés à l’achat de produits cosmétiques sur Internet, où les contrôles sont parfois moins rigoureux. Les substances détectées dans ce masque peuvent provoquer des effets graves pour la santé, et leur utilisation dans des produits à application cutanée est strictement interdite en Europe.

Les autorités appellent à la prudence et à une collaboration des consommateurs pour assurer un retrait complet de ce produit du marché. En cas de doute, il est conseillé de privilégier des produits vendus par des marques reconnues et certifiées.