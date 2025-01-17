Compléments alimentaires contaminés : rappel urgent de produits vendus sur Amazon

Les compléments alimentaires ne sont pas toujours exempts de risques. Un rappel de lots vient d’être annoncé pour des gélules « Moringa Bio » suspectées d’être contaminées par la bactérie E. coli. Ce rappel vise à protéger les consommateurs de troubles potentiellement graves.

Le site officiel Rappel Conso a émis, jeudi 16 janvier, une alerte concernant des piluliers de 120 gélules de la gamme Moringa Bio, fabriqués par la marque Nutrimea. Ces produits ont été vendus sur les plateformes Amazon France et Italie entre le 27 décembre 2024 et le 31 janvier 2025.

Le lot spécifiquement concerné porte la référence 01GEB24122340, avec une date limite de consommation fixée au 31 décembre 2027. Ces compléments, conçus pour leurs prétendues vertus énergisantes et détoxifiantes, contiendraient potentiellement la bactérie pathogène Escherichia coli, qui peut causer des gastro-entérites sévères.

Un danger pour la santé publique

La contamination à E. coli est un risque sérieux. Selon les autorités sanitaires, les personnes ayant consommé ces produits pourraient ressentir, dans les trois jours suivant l’ingestion, des douleurs abdominales intenses, des diarrhées parfois sanglantes et, dans certains cas, de la fièvre.

Si ces symptômes apparaissent, il est impératif de consulter un médecin sans délai, en précisant l’origine de la contamination. La bactérie E. coli peut, dans certains cas graves, entraîner des complications telles que le syndrome hémolytique et urémique (SHU), une pathologie pouvant affecter les reins, notamment chez les jeunes enfants et les personnes âgées.

Procédure pour les consommateurs de ces compléments alimentaires

Les autorités invitent les consommateurs à ne plus utiliser ni consommer les gélules suspectes. Ils peuvent contacter le service client de Nutrimea au 01.88.40.09.83 pour obtenir des informations complémentaires ou organiser un retour. Une procédure de remboursement est également mise en place pour les lots contaminés, et elle sera valable jusqu’au 30 avril 2025.

Pour ceux ayant déjà consommé les produits, en cas de doute ou de symptômes suspects, il est recommandé de consulter un médecin en mentionnant la nature du produit consommé. Ce rappel met en lumière la nécessité de renforcer les contrôles qualité sur les compléments alimentaires, en particulier ceux vendus en ligne. Bien que les produits naturels soient plébiscités pour leurs bienfaits supposés, ils peuvent également présenter des risques en l’absence de vérifications rigoureuses.

La contamination des compléments alimentaires Nutrimea constitue une alerte importante pour les consommateurs. Alors que la procédure de rappel se poursuit, cette affaire rappelle l’importance de rester vigilant face aux produits commercialisés sur les grandes plateformes et d’adopter des réflexes de prudence.