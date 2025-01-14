Proches aidants : ce qui change vraiment en 2025 pour l’allocation journalière

S’occuper d’un proche en perte d’autonomie est un défi quotidien auquel des millions de Français sont confrontés. Pour soutenir ces aidants, des dispositifs financiers et administratifs ont été créés. La réforme de 2025 introduit des ajustements significatifs dans l’allocation journalière dédiée, mais ces modifications, bien qu’encourageantes, ne répondent pas à tous les enjeux.

Depuis sa création en 2017, l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) offre un soutien financier à ceux qui mettent leur activité professionnelle entre parenthèses pour s’occuper d’un proche dépendant. Ce dispositif, qui permet une indemnisation temporaire, est accessible à une grande diversité de profils : salariés, indépendants, agents publics ou encore demandeurs d’emploi. Malgré tout, l’aide restait jusqu’à présent plafonnée à 66 jours d’indemnisation par carrière, une limite souvent insuffisante pour répondre aux besoins réels.

De nouvelles dispositions en 2025

Le décret du 5 juillet 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, a élargi les droits des aidants. Désormais, ceux qui accompagnent plusieurs proches peuvent recevoir l’AJPA pour chacun d’entre eux, avec un plafond total porté à 264 jours. Cette évolution reflète une meilleure prise en compte des réalités familiales complexes où les aidants doivent souvent jongler entre plusieurs situations de dépendance.

Le montant de l’allocation, fixé à 64,54 euros par jour (32,27 euros pour une demi-journée), reste identique, tout comme la limitation à 22 jours indemnisés par mois, comme le précise Service-public.fr. Si ces ajustements marquent une avancée, ils ne permettent pas encore de compenser pleinement la perte de revenus pour les aidants en congé prolongé.

Des contraintes persistantes pour les proches aidants

Malgré cette réforme, les contraintes liées à l’AJPA demeurent. Le montant de l’indemnisation, jugé insuffisant par de nombreux aidants, ne permet pas toujours de couvrir les dépenses essentielles. De plus, les démarches administratives restent lourdes, et les périodes d’indemnisation sont encore inférieures à la durée réelle du congé, qui peut aller jusqu’à 12 mois.

Par ailleurs, la réforme n’aborde pas directement les enjeux de reconnaissance sociale et psychologique des aidants, qui se retrouvent souvent isolés dans leur rôle. De nombreuses voix réclament un soutien accru, notamment sous forme de formations, de temps de répit ou de dispositifs complémentaires.

La réforme de l’AJPA en 2025 constitue une étape importante vers une meilleure reconnaissance des proches aidants. Cependant, elle ne répond que partiellement aux attentes des millions de personnes concernées. Une revalorisation plus ambitieuse et des politiques globales plus inclusives sont encore nécessaires pour alléger la charge qui pèse sur ces soutiens indispensables à la cohésion sociale.