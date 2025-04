Les prix du fioul domestique ce jeudi 26 décembre

Le marché du fioul domestique affiche une stabilité remarquable en cette fin d’année, avec des prix constants observés dans l’ensemble des régions françaises. Cette situation permet aux consommateurs de bénéficier de tarifs prévisibles pour leurs besoins énergétiques.

Ce jeudi 26 décembre, le fioul ordinaire est affiché à 1,121 euro le litre, selon le site spécialisé Prixfioul.fr. Pour ce qui est du fioul supérieur, il est cédé en moyenne à 1,140 euro le litre. Que ce soit pour l’ordinaire comme pour le supérieur, les prix affichés ce jeudi sont exactement les mêmes que ceux enregistrés au cours des derniers jours.

De son côté, le site Fioulreduc affiche un prix moyen de 1,112 euro le litre. Selon ce comparateur en ligne aussi, le tarif du jour est au même niveau que celui enregistré la veille. Enfin, sur le site Fioulmarket, le fioul est cédé à 1 119 euros en moyenne pour un achat de 1 000 litres. Sur cette plateforme spécialisée également, le prix du jour est identique à ceux constatés depuis le début de semaine.

Où trouver le fioul domestique le moins cher de France ce jeudi ?

Selon la plateforme Fioulreduc.fr, qui compare les prix du fioul domestique entre les régions, c’est toujours en Franche-Comté qu’on trouve le tarif le plus bas de France ce jeudi, avec 1 071 euros en moyenne pour un achat de 1000 litres. À l’inverse, c’est en Champagne-Ardenne que le prix est le plus élevé de tout le pays, avec 1 147 euros pour une commande de 1000 litres. Ainsi, la différence de tarifs entre la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne s’élève à 76 euros pour une commande de 1000 litres.

La stabilité actuelle des prix du fioul domestique trouve sa principale explication dans le calme qui règne sur les marchés pétroliers internationaux. Les fluctuations des cours du brut, souvent influencées par des tensions géopolitiques ou des variations de la demande, se font rares ces dernières semaines. Ce climat apaisé sur les marchés favorise une relative constance des prix pour les consommateurs, une situation qui reflète l’absence de chocs majeurs affectant l’offre ou la demande mondiale. Cette stabilité profite directement aux ménages utilisant le fioul comme source d’énergie pour le chauffage, offrant un certain répit en période hivernale.

Selon les données publiées par Prixdubaril, les principaux indices de référence confirment cette sérénité. Le Brent de la mer du Nord, qui sert de baromètre aux prix mondiaux, s’affiche à 73,23 dollars le baril. De son côté, le West Texas Intermediate (WTI), référence pour les États-Unis, s’échange à 70,18 dollars. Ces niveaux, relativement bas et stables, traduisent un équilibre entre une offre abondante et une demande maîtrisée, soutenu par une situation géopolitique globalement calme. Cette combinaison de facteurs contribue à maintenir les prix du fioul à des niveaux compétitifs, limitant ainsi l’impact sur le budget des ménages.