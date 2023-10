Une « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » sera versée aux agents de l’Éducation nationale : Les conditions pour en bénéficier

18 Partages Facebook

Bonne nouvelle pour les fonctionnaires de l'Éducation nationales, une prime exceptionnelle leur sera attribuée au cours de ce mois d'octobre, qui aura pour objectif d'améliorer leur pouvoir d'achat. Plus de 730 000 employés de ce secteur sont concernés, dont 500 000 enseignants.

Une « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » pour les agents de l'Éducation nationale

Lors de sa dernière apparition médiatisée dans le JT sur TF1, le jeudi 28 septembre, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a fait part d'une annonce réjouissante pour les agents de l'Éducation nationale. Il s'agit de l'instauration d'une aide exceptionnelle, destinée aux enseignants, ainsi qu'à d'autres agents, dont le montant peut aller jusqu'à 500 euros. Plus concrètement, le haut fonctionnaire d'État a déclaré que « 500 000 enseignants […] auront en moyenne 380 euros », tandis que « 230 000 autres personnels », parmi eux les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH), bénéficieront d'une prime de 500 euros.

Une prime qui vise à revaloriser le pouvoir d'achat des employés du secteur de l'enseignement, dont les revenus sont parfois insuffisants. « C'est dur, notamment pour ceux qui ont de faibles salaires dans mon ministère », reconnait Gabriel Attal. Néanmoins, il est important de noter que cette aide exceptionnelle est soumise à certaines conditions. Le premier critère est d'avoir perçu un revenu inférieur à 39 000 euros entre juillet 2022 et juin 2023, soit un salaire mensuel inférieur à 2600 euros. Dans la suite de l'entretien, Gabriel Attal a qualifié cette initiative comme étant une « mesure de justice » envers les enseignants. « En cette rentrée, on traduit un engagement très fort du Président de la République, c’est la revalorisation inédite de nos enseignants », a-t-il déclaré. « Chaque enseignant en cette rentrée gagne entre 125 et 250 euros net de plus qu’à la rentrée précédente », a-t-il ajouté.

« Le dossier salaires ne peut pas être clos par une prime »

En réponse à l'inflation qui affecte les salariés de nombreux secteurs en France, l'État avait annoncé avant l'été 2023 la mise en place d'une prime exceptionnelle de 300 à 800 euros. Celle-ci serait destinée aux agents de la fonction publique dont le salaire ne dépasse pas les 3 250 euros par mois. En septembre, Stanislas Guerini, le ministre de la Fonction publique, avait déclaré que cette aide ne serait pas octroyée avant octobre. Toutefois, celle-ci ne sera versée qu'aux fonctionnaires hospitaliers et aux fonctionnaires d'État.

N'en seront donc pas systématiquement concernés les collectivités, pour qui l'octroi de cette prime sera facultatif. Une situation qui a induit les syndicats de la fonction publique à dénoncer un « leurre ». « Il s’agit d’une prime ponctuelle, alors que nous demandons une revalorisation conséquente pour tout le monde », s'est indigné Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU, premier syndicat du second degré. « Le dossier salaires ne peut pas être clos par une prime », a-t-elle ajouté.