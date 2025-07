Le plus beau village du monde est français, selon les Américains

La France est une terre de villages pittoresques, où se mêlent histoire, architecture et paysages naturels. Parmi eux, Gordes, en Provence, a récemment été sacré plus beau village du monde par le média spécialisé Travel + Leisure. Ce classement met en lumière un lieu unique au cœur du Luberon.

Dans son classement des 23 plus beaux villages du monde, le magazine américain Travel + Leisure a attribué la première place à Gordes, surplombant majestueusement la vallée du Luberon. Avec ses maisons en pierre blanche disposées en cascade, son château médiéval et ses ruelles pavées, ce village incarne l’élégance provençale. Sa situation à 300 mètres d’altitude offre des vues panoramiques spectaculaires, tandis que la lumière si particulière de la région ajoute au charme de l’endroit.

Ce village français est une destination prisée des touristes

Chaque année, Gordes attire près d’un million de visiteurs, particulièrement durant la saison estivale. Pour éviter la foule, il est conseillé de s’y rendre hors saison, lorsque le calme revient dans ce village enchanteur. Son maire souligne l’importance de préserver l’authenticité de Gordes tout en accueillant un tourisme respectueux. Les environs regorgent également de sites remarquables, comme l’abbaye de Sénanque, les sentiers ocres de Roussillon ou encore la forêt des cèdres de Bonnieux.

Ce village ne se limite pas à ses atouts visuels. Gordes incarne un art de vivre provençal, entre marchés locaux, culture méditerranéenne et patrimoine historique. Les champs de lavande qui entourent le village et l’authenticité de ses ruelles attirent des artistes et des passionnés de photographie. Gordes est aussi un point de départ idéal pour explorer d’autres perles provençales.

L’accès au village Gordes reste un défi pour les visiteurs

Malgré sa renommée, Gordes reste difficilement accessible. Les gares TGV les plus proches, celles d’Avignon et d’Aix-en-Provence, se situent à environ une heure de voiture, tout comme l’aéroport de Marseille-Provence. Cette contrainte de transport n’a cependant pas empêché le village de devenir une destination de renommée internationale, prouvant que le charme et l’authenticité priment sur la facilité d’accès.

Gordes n’est pas seulement une destination, mais une expérience à part entière. Ce village, qui mélange harmonieusement tradition et splendeur naturelle, mérite pleinement son titre de plus beau village du monde. À l’heure où le tourisme international redécouvre les charmes de la France, Gordes s’impose comme une étape incontournable pour les amateurs de culture, de paysages et de patrimoine.