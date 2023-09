Plan d’épargne retraite : découvrez ce nouveau dispositif pas cher pour un placement durable

Partager sur : 28 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

Le courtier de l'assurance-vie en ligne et de l'épargne retraite Placement-direct.fr vient de faire part de la mise en place d'un nouveau plan d'épargne retraite. C'est un nouveau produit qui permet de profiter d'un investissement durable à moindre coût, avec une performance inchangée.

Selon les déclarations du directeur général du courtier en ligne, l'enjeu est de « continuer de proposer des solutions d’investissement innovantes à nos clients, tout en faisant la promesse d’un investissement à impact. C’est-à-dire engagé en faveur de la transition écologique. Ce qui est une attente forte des épargnants ». La nouveauté de ce nouveau produit d'épargne est de diriger l'investissement des épargnants vers des entreprises qui s'intéressent à l'enjeu du développement durable. Concrètement, Placement-direct Retraite ISR propose aux souscripteurs le choix entre 102 supports d’investissement en unités de compte (UC) labellisées ISR ou Article 9 au sens de la réglementation SFDR.

Un plan d'épargne retraite aussi abordable que performant

L'autre enjeu de ce nouveau plan d'épargne est de joindre la performance à l'accessibilité. Ce produit requiert un dépôt de 500 euros à la souscription et des mensualités à 50 euros. Il s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur, le PER, mis en place en 2020 et considéré comme le plan épargne le moins cher du marché. Celui-ci n'applique aucun frais de versement, d'arrérages de rente ni d'arbitrage. C'est également le seul produit à offrir 0 % de frais de transfert. Un avantage concurrentiel conséquent qui fait de lui l'un des meilleurs placements du marché.

Les seuls frais appliqués sont les frais de gestion à 0,6%, sur les fonds en euros, et descendent à 0,5% sur les unités de compte. Et il en est de même pour les frais sur encours après décès, estimés à 0,6% sur les fonds euros et 0,5% sur les unités de compte. En ce qui concerne le rendement, le contrat est assuré grâce à l'association mise en place entre le courtier en ligne et l'UMR. Selon les statistiques de l'an dernier, Placement-direct.fr offrait un rendement de 2,7% en euros, un taux relativement supérieur au taux moyen du marché, estimé à 1,91%.

Toutefois, avec ce nouveau placement d'épargne, il est possible pour le souscripteur de rester sur un fond euros, offrant une garantie à 100%, comme il peut choisir de diversifier son placement par le biais des unités de compte. Pour cette dernière option, l'épargnant aura droit à 3 modes de gestion : le mode libre, où l'épargnant choisit lui-même les supports, le mode piloté, qui offre une gestion assurée par un professionnel, et enfin le mode horizon, qui consiste à mettre de côté les actifs risqués avant le départ à la retraite.