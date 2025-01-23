Epargne : les revenus que vous ne devez pas dépasser pour ouvrir un LEP en 2025

Le livret d’épargne populaire (LEP) est un placement attractif pour les ménages modestes grâce à son taux d’intérêt de 4 %. Cependant, son accès reste conditionné par des plafonds de revenus stricts, mis à jour chaque année. En 2025, voici les règles à connaître.

Face à la baisse annoncée du taux du livret A à 2,4 % en février 2025, le livret d’épargne populaire s’impose comme une alternative particulièrement intéressante pour les ménages modestes. Son taux de 4 % (3,5 % à partir de février), bien supérieur à celui des autres livrets réglementés, et son plafond d’épargne de 10 000 euros en font un outil privilégié pour optimiser ses économies. Mais ce placement est réservé aux foyers respectant des conditions strictes de revenus.

Quels sont les plafonds de revenus pour un LEP en 2025 ?

Pour ouvrir un LEP, le revenu fiscal de référence (RFR) de l’année N-2 ne doit pas dépasser un certain seuil, déterminé en fonction de la composition du foyer fiscal. Par exemple, une personne seule ne doit pas dépasser 22 419 euros de RFR en métropole. Si cette personne a un enfant, le plafond s’élève à 28 406 euros. Pour un couple sans enfant, le plafond est de 34 494 euros. Pour un couple avec un enfant, ce plafond est fixé à 40 380 euros.

Les plafonds diffèrent également en fonction des territoires d’outre-mer. À La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, une personne seule peut percevoir jusqu’à 26 531 euros pour ouvrir un LEP, tandis qu’en Guyane et à Mayotte, les seuils sont encore plus élevés, atteignant respectivement 27 737 et 41 570 euros. Ces montants sont régulièrement actualisés, les revenus selon chaque quotient familial sont d’ailleurs trouvable sur le site du service public.

Les règles de maintien du LEP

Une fois ouvert, le LEP est soumis à une vérification annuelle des revenus. Chaque année, le titulaire doit fournir à sa banque son avis d’imposition indiquant son RFR. Si les plafonds sont dépassés deux années consécutives, le livret est automatiquement clôturé et les fonds sont transférés vers un autre compte bancaire.

En revanche, si les revenus repassent sous le seuil l’année suivante, il est possible de continuer à bénéficier de ce placement. Avec des rendements attractifs et une sécurité garantie, le LEP reste un levier essentiel pour les ménages à revenus modestes. Toutefois, sa gestion impose une certaine rigueur, notamment pour justifier chaque année de l’éligibilité auprès de l’établissement bancaire.

Le livret d’épargne populaire s’impose en 2025 comme un placement à privilégier pour les foyers modestes en quête de rendement et de sécurité. Pour en profiter, il est essentiel de respecter les plafonds de revenus et de suivre attentivement l’évolution de sa situation fiscale. Une démarche qui, bien que contraignante, peut s’avérer particulièrement rentable à long terme.