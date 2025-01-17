Peugeot rappelle ses 3008 et 5008 : un défaut de direction qui met en danger les conducteurs

Un nouveau rappel affecte les Peugeot 3008 et 5008, selon une alerte publiée sur le site Rappel Conso. Ce problème concerne des vis manquantes dans le système de direction, pouvant entraîner un risque d’accident. Retour sur les détails de cette opération de sécurité.

D’après le site officiel Rappel Conso, la défaillance concerne le support de joint à bille avant gauche ou droit, qui pourrait présenter des vis de fixation manquantes ou défectueuses. En cas de rupture, ce problème pourrait provoquer un déplacement anormal de la roue concernée. Celle-ci risquerait de heurter le garde-boue, altérant ainsi la capacité de direction du véhicule.

Ce type de dysfonctionnement, bien que rare, présente des risques importants, notamment pour la sécurité des conducteurs et des passagers. Les données publiées indiquent que le problème touche une série spécifique de véhicules produits entre le 17 juillet 2023 et le 29 novembre 2024. Bien que l’ampleur exacte de ce défaut reste limitée, Peugeot préfère anticiper tout risque potentiel en procédant à un rappel préventif.

Les modèles Peugeot concernés

Ce rappel concerne les modèles Peugeot 3008 et 5008, au code GTIN 17.7. 2023 – 29.11.2 , identifiables par des numéros d’homologation spécifiques répertoriés sur la fiche de rappel. Les propriétaires peuvent vérifier si leur véhicule est concerné en consultant ces références ou en contactant directement leur concessionnaire. Ce défaut technique ne touche pas tous les véhicules de ces gammes, mais les propriétaires sont invités à prendre rapidement contact avec le réseau Peugeot.

Les concessionnaires procèderont à une inspection minutieuse et remplaceront, si nécessaire, les vis incriminées. Selon Rappel Conso, le problème pourrait entraîner une perte de contrôle de la direction, augmentant considérablement le risque d’accident. En effet, si les vis se détachent ou se cassent, la stabilité du véhicule est gravement compromise.

Cette situation peut non seulement provoquer des dégâts matériels, mais aussi mettre en danger la sécurité des occupants du véhicule et des autres usagers de la route. Le constructeur recommande donc aux automobilistes concernés de ne pas utiliser leur véhicule avant d’avoir effectué les vérifications nécessaires. La réparation, entièrement prise en charge par Peugeot, vise à corriger ce défaut et à garantir la sécurité des usagers.

Une procédure simple pour les propriétaires

Pour résoudre ce problème, Peugeot invite les propriétaires concernés à prendre contact avec leur concessionnaire dès que possible. Une inspection gratuite sera effectuée, et les vis défectueuses ou manquantes seront remplacées sans frais pour le client. Cette prise en charge rapide et proactive reflète la volonté du constructeur de protéger ses utilisateurs et de maintenir un haut niveau de confiance.

Les conducteurs peuvent également vérifier leur situation directement via le site Rappel Conso, qui centralise toutes les informations nécessaires. Une hotline dédiée est également mise en place pour répondre aux questions des automobilistes.