Patriotisme économique : la réponse de Carlos Tavares, PDG de Stellantis à Bruno Le Maire

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a appelé au « patriotisme économique », le 5 juillet dernier, en invitant Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, à rapatrier la production de sa Peugeot e-208 en France, puisqu'elle est, à ce jour, produite en Slovaquie. Pour sa part, Carlos Tavares estime que la volonté de Bruno Le Maire « ne va pas dans le sens de protéger la dimension abordable de cette offre ».

« Un dialogue profond, respectueux et sincère »

Le PDG du groupe Stellantis, Carlos Tavares, était l'invité du Grand entretien de France Inter mercredi 26 juillet. Il a réagi aux appels répétés du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, à faire preuve de « patriotisme économique » en ce qui concerne la production de véhicules électriques.

« Si nous voulons des véhicules électriques abordables et si nous voulons que cette offre soit pérenne sur le marché pour soutenir la liberté de mouvement de nos citoyens, encore faut-il qu'on arrive à rendre ces véhicules abordables et rentables », estime Carlos Tavares. Le PDG de Stellantis salue toutefois la tenue d'« un dialogue profond, respectueux et sincère » avec le ministre de l'Économie.

« Notre réponse, c'est douze véhicules électriques fabriqués en France. Notre réponse, c'est une giga factory de fabrication de batteries en France. Notre réponse, c'est une usine de fabrication de moteurs électriques. Notre réponse, c'est une usine de fabrication de transmissions électrifiée et tout cela sur le sol français », a énuméré Carlos Tavares.

Le PDG de Stellantis a notamment fait référence à la concurrence agressive que représentent les entreprises chinoises. Il a rappelé que les véhicules électriques produits en Chine arrivent « sur le sol européen avec 25 % de coûts de fabrication de moins ».

"Face à des constructeurs plus compétitifs, il faut utiliser les mêmes armes qu'eux." Le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, était l'invité du Grand entretien dans#le69inter. Les résultats du premier semestre de l'entreprise automobile viennent de tomber et battent à nouveau des… pic.twitter.com/fstRNs6g4V — France Inter (@franceinter) July 26, 2023

De nouvelles suppressions d'emplois à venir chez Stellantis ?

Face à ce contexte de concurrence accrue, le PDG de Stellantis a réaffirmé sa volonté de protéger l'emploi au sein de son groupe. « Il est normal que dans un contexte comme celui-là, je cherche à protéger mes employés en leur offrant un modèle d'affaires qui assure la pérennité de l'entreprise, et que je cherche à protéger le consommateur français en lui offrant quelque chose qui soit à la fois abordable et pérenne », a-t-il expliqué.

Stellantis a déjà connu des suppressions de postes massives à travers le monde. Les effectifs du groupe sont en effet passés de 300 000 à 172 000 employés dans le monde au moment de la fusion PSA/Fiat-Chrysler. Carlos Tavares est resté évasif quant à la possibilité de nouvelles suppressions d'emplois à l'avenir. « Il est très difficile de maintenir une fabrication dans des pays avec des structures de coûts élevés qui sont la conséquence du modèle social que nous avons choisi », a-t-il simplement averti.