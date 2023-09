Objets publicitaires : les cadeaux qui seront utilisés à coup sûr

Partager sur : 4 Partages Facebook

En matière de publicités, il est essentiel de choisir des accessoires utiles et appréciés par la majorité des personnes. Parmi les matériels les plus prisés, certains se démarquent plus que d'autres. Pourquoi faire réaliser des mugs aux couleurs de votre entreprise ? Quels sont les accessoires de bureau à offrir ? Quels sont les meilleurs articles saisonniers pour l'été et l'hiver ?

Faites réaliser des mugs aux couleurs de votre entreprise

Les mugs sont utilisés par de nombreuses personnes. Presque tous les travailleurs boivent du thé, prennent un café ou une boisson chaude à divers moments de la journée. Il s'agit d'un outil de publicité efficace. Grâce au mug personnalisé, vous pouvez transformer un accessoire utilisé quotidiennement en un véritable objet de communication pour votre société. Vos employés peuvent s'en servir chez eux et sur leur lieu de travail, ce qui vous donne une plus large visibilité.

Choisissez les couleurs de votre entreprise pour personnaliser les mugs. Elles doivent refléter l'image ainsi que le style de votre marque. Pour y parvenir, faites appel à une société spécialisée qui a de l'expérience dans le domaine de la création de ces accessoires. Elle a une équipe d'experts dynamiques maîtrisant l'art d'agencer les couleurs et les designs. Ils peuvent concevoir des tasses publicitaires personnalisées qui correspondent parfaitement aux valeurs de votre entreprise. Le rapport qualité prix est excellent et les produits sont esthétiques.

Les mugs personnalisés ont aussi un impact positif sur vos clients, vos partenaires et même vos visiteurs. C'est un cadeau marquant qui constitue un avantage majeur pour votre stratégie marketing. Ils sont pratiques, utiles au quotidien et très appréciés. Ils contribuent à l'amélioration de l'image globale de votre entreprise.

La particularité des mugs réside dans la durabilité de leur matériau de conception et l'accessibilité du coût d'acquisition. Ils peuvent être conservés sur une longue période et sont disponibles à des prix abordables. Cela vous permet de les commander en grande quantité et de les partager lors des événements spéciaux comme les foires, les salons et les rencontres professionnels.

Un parapluie personnalisé à offrir

Le parapluie personnalisé est un objet publicitaire de référence qui continue de faire ses preuves. C'est le cadeau idéal pour les événements en extérieur ou en plein air. Il possède une grande surface de marquage qui peut mettre en valeur le logo ou le slogan de votre entreprise. Cela constitue un atout promotionnel considérable, car il optimise le niveau de qualité de la publicité pour votre marque. Il accompagne vos employés, vos clients et vos prospects dans leurs déplacements quotidiens, ce qui permet d'élargir votre périmètre de campagne.

Il existe différents types de parapluies personnalisés sur le marché. En fonction de la catégorisation de votre clientèle, vous pouvez opter pour des modèles pliables, à canne ou à manche. Pour choisir l'accessoire idéal, prenez en compte l'image, les valeurs et l'identité professionnelle de votre entreprise. Le design et la couleur doivent correspondre à votre marque et s'intégrer parfaitement dans le mode de vie des employés, des clients et des prospects.

Le parapluie personnalisé est conçu avec des matériaux résistants de qualité supérieure. La poignée et les contours sont fabriqués avec des équipements originaux et esthétiques comme le verre, le métal de fibre ou la gomme. Cette diversité des styles favorise l'adaptabilité de l'accessoire aux convenances de ses utilisateurs. Il est un outil promotionnel polyvalent pouvant être déployé pour se protéger de la pluie et des rayons de soleil. Pour bien personnaliser vos parapluies, faites une association intelligente des décors. Optez pour des motifs épurés, beaux et attractifs.

Pensez modernité avec une clé USB publicitaire

La clé USB fait partie des meilleurs équipements utilisés pour stocker et transférer rapidement différents types de fichiers numériques. Il s'agit essentiellement de documents, de vidéos, de photos, d'audios… En raison de sa caractéristique moderne, elle est très prisée par une multitude de personnes. Entièrement personnalisable, vous avez la possibilité d'y imprimer les couleurs de votre marque, votre slogan ou votre logo. Grâce à cet accessoire, vous pouvez être certain que vos partenaires, vos prospects et vos clients vous garderont en mémoire.

Amovible, petite et pratique, la clé USB publicitaire est facile à transporter, à manipuler et à conserver. Son utilisation est simple et ne requiert pas de compétence particulière ou de paramétrage. Durable et résistante, elle permet à son propriétaire de l'utiliser sur une longue période. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles elle est appréciée dans le milieu professionnel. Elle est un support de communication pérenne, ce qui vous aide à atteindre les objectifs de votre campagne.

Contrairement au cloud, la clé USB publicitaire ne nécessite pas une connexion internet. Son utilisateur peut accéder aux données qu'elle contient en la connectant à son ordinateur, sa tablette ou son smartphone dès qu'il le souhaite sans aucune contrainte. En matière de stockage, la capacité varie en fonction de l'accessoire choisie. Vous pouvez trouver sur le marché des clés USB pouvant contenir un volume de fichiers allant de 2 à 256 gigaoctets, voire plus. Quant au design, vous pouvez opter pour des équipements ayant des formes diverses, conçus avec différents types de matériaux de grande qualité comme :

le bois,

le cuir,

le plastique recyclé.

Pour rendre votre campagne publicitaire plus fructueuse, vous avez la possibilité d'ajouter sur la clé USB une plaquette commerciale, une vidéo de présentation de votre entreprise ou un diaporama. Cela permet à vos potentiels clients de découvrir vos produits ainsi que vos services, de connaitre les valeurs de votre marque et de vous contacter en cas de besoin.

Les accessoires de bureau : bloc-notes, stylos et compagnie

Les accessoires de bureau sont des indispensables en matière de marketing publicitaire. Ils renforcent l'impact de votre stratégie de communication, car ils touchent une marge considérable de personnes. Les blocs-notes sont parfaits pour augmenter la visibilité de votre entreprise en dehors de votre environnement de travail. Ils sont utilisés à la maison, dans les écoles, dans les commerces… Ils sont très utiles pour faire un croquis, mettre au point des listes de tâches et écrire des renseignements. Ce sont des accessoires très pratiques dont beaucoup de personnes ne peuvent plus se passer.

Quand vous offrez un bloc-notes avec une couverture personnalisée, vous touchez les clients et les prospects chaque fois qu'ils ont besoin de s'en servir. Vous leur rappelez les services ainsi que les produits que vous proposez à travers votre logo, votre message publicitaire, les couleurs et la maquette qui y sont imprimés. Les larges dimensions du bloc-notes vous permettent d'insérer des coordonnées de l'entreprise, dont vos numéros de téléphone, votre adresse e-mail ainsi que votre localisation géographique. Son possesseur peut ainsi vous contacter aisément et avoir recours à vos prestations en cas de besoin.

Les stylos, les crayons ou les marqueurs ont une longue portée marketing. Ce sont des outils essentiels dont l'utilité quotidienne n'est plus à démontrer. En offrant des accessoires de qualité supérieure, vous renforcez de manière permanente la notoriété de votre marque. Contrairement à d'autres accessoires, ils peuvent accompagner le prospect dans tous ses déplacements. Ils sont indémodables, pratiques et peu encombrants.

Ils sont disponibles dans une large gamme de prix, de styles et de design, ce qui vous permet de trouver ceux qui conviennent le mieux à votre entreprise et à vos besoins. Les stylos sont vendus à des coûts très avantageux, surtout s'ils sont commandés en grande quantité. Selon le type de structure que vous choisissez, vous pouvez profiter de certaines réductions intéressantes afin de réaliser un investissement rentable. Il existe bien d'autres accessoires de bureautique qui peuvent participer à augmenter votre visibilité, et n'hésitez pas à vous faire conseiller !

Des articles saisonniers pour l’été et l’hiver

Les différentes saisons de l'année sont des occasions pour donner des cadeaux publicitaires utiles à vos employés et à vos clients. Pendant l'été, vous pouvez opter pour des articles utiles dans le cadre des activités en extérieur. Les plages étant souvent débordées au cours de cette période de l'année, offrez des lunettes de soleil personnalisées, des ballons de plage ou des services de bain. Ce sont des articles moins chers et appréciés pouvant être très avantageux pour l'image de votre marque, même pendant les vacances.

L'été, c'est aussi la saison des sorties en famille, des pique-niques, des soirées barbecue et des jeux de loisirs. Distribuez des cadeaux comme des nappes, des tabliers et des kits complets de jardinage marqués avec votre logo ou votre slogan. Les activités en plein air permettent de rassembler beaucoup de personnes et sont des moments idéaux pour augmenter votre visibilité. Avec des articles adaptés, faites connaitre vos services et vos produits à vos potentiels clients tout en leur permettant de profiter d'une ambiance conviviale et agréable.

Pendant les mois d'hiver où le froid est insoutenable, aidez vos prospects ainsi que vos clients à se réchauffer avec des accessoires personnalisés plaisants et confortables. C'est perçu comme une marque d'attention et peut être bénéfique pour votre entreprise. Optez pour des couvertures publicitaires conçues avec des textiles doux et réchauffant.

L'hiver annonce les fêtes de fin d'année comme Noël et les activités de loisirs sur glace. Marquez cette saison auprès de vos employés grâce à des cadeaux inoubliables. Offrez-leur des grattoirs à glace sur lesquels vous inscrirez le logo de votre société.