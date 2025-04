Netflix augmente encore ses tarifs : quel impact sur les abonnés français ?

Netflix, leader mondial du streaming, a une nouvelle fois décidé d’augmenter ses tarifs d’abonnement, une décision qui soulève des questions chez les utilisateurs. Bien que cette hausse soit actuellement limitée à certains pays, elle pourrait bientôt concerner d’autres marchés, y compris la France. Quelles en sont les raisons, et comment les abonnés réagissent-ils ?

La hausse des prix annoncée par Netflix concerne toutes les formules, sans exception. Aux États-Unis, le forfait standard, permettant deux écrans en simultané et la qualité HD, passe de 15,49 $ à 17,99 $. L’abonnement premium, avec la meilleure qualité d’image et jusqu’à quatre écrans, augmente également, atteignant 24,99 $ au lieu de 22,99 $.

Fait inédit, même la formule avec publicité, introduite en 2022 et censée offrir une alternative économique, voit son tarif grimper. Elle passe de 6,99 $ à 7,99 $, suscitant des critiques de la part des utilisateurs. En France, les tarifs actuels, allant de 5,99 € à 19,99 €, pourraient connaître une augmentation similaire dans les mois à venir.

Pour le moment, les tarifs des abonnements Netflix restent inchangés en France. Les formules actuelles, allant de 5,99 € pour l’offre avec publicité à 19,99 € pour l’abonnement premium, ne sont pas concernées par la hausse récemment annoncée dans d’autres pays. Cependant, il est probable que ces augmentations soient appliquées en France dans les mois à venir, comme l’a laissé entendre la plateforme, sans toutefois préciser de calendrier.

Des justifications peu convaincantes pour les abonnés Netflix

Pour expliquer cette hausse, Netflix invoque la nécessité de financer des contenus originaux et d’améliorer l’expérience utilisateur. Le PDG de la plateforme, Greg Peters, a déclaré : « Alors que nous continuons à investir dans la programmation et à offrir plus de valeur à nos membres, nous leur demanderons parfois de payer un peu plus pour pouvoir réinvestir dans l’amélioration de Netflix. »

Cependant, de nombreux utilisateurs jugent ces arguments insuffisants. Beaucoup critiquent le manque de nouveautés significatives et estiment que la qualité des contenus ne justifie pas une augmentation régulière des prix.

Une hausse qui suscite des inquiétudes

Cette augmentation intervient dans un contexte où plusieurs plateformes, comme Disney+ et Prime Video, ont elles aussi revu leurs tarifs à la hausse. Les consommateurs s’inquiètent de voir les coûts des abonnements s’accumuler, rendant le streaming moins accessible qu’auparavant.

Certains abonnés menacent même de se désabonner, d’autant que Netflix a récemment durci sa politique sur le partage de comptes. Malgré tout, la plateforme reste confiante grâce à ses 300 millions d’abonnés dans le monde et un dernier trimestre 2024 marqué par une hausse de 19 millions de clients.

Netflix devra donc trouver un équilibre entre rentabilité et satisfaction client pour maintenir sa position dominante dans un secteur en constante évolution. La réaction des abonnés dans les prochains mois sera déterminante pour mesurer l’impact de cette décision.