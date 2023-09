Epargne : le manque de culture financière vous fait perdre 2 000 euros en moyenne par an !

Une récente étude d'Allianz soulève un fait alarmant : l'ignorance en matière de culture financière en France n'est pas seulement préoccupante, mais aussi coûteuse. L'écart financier entre les individus informés et ceux qui manquent de connaissances financières se chiffre en milliers d'euros chaque année.

L'objectif de cette étude est d'« évaluer le niveau de culture financière autour de sujets comme les taux d’intérêt, l’inflation, mais aussi les risques et rendements associés aux investissements », affirme BFM Patrimoine. Ainsi, 10 % estiment avoir un niveau élevé de connaissances financières, contre 26 % qui reconnaissent des lacunes en la matière. Ce constat révèle une prévalence inquiétante de l'insuffisance des compétences financières au sein de la population française.

L'impact du manque de culture financière sur votre épargne

Allianz met en garde contre les pertes pécuniaires élevées associées au manque d'éducation financière. Selon l'étude, ceux qui possèdent un faible niveau de culture financière pourraient perdre environ 2 390 euros par an, soit un total cumulé de 39 270 euros sur une décennie. Par ailleurs, l'étude indique que les personnes bien informées ont la possibilité de gagner jusqu'à 2 730 euros de plus chaque année. Ce contraste met en évidence l'impact significatif de l'éducation financière sur la stabilité économique des ménages.

L'étude révèle également des variations dans les niveaux de connaissances financières en fonction de l'âge et du sexe. En effet, les femmes affichent un niveau de connaissances financières moins élevé que les hommes, avec 29 % d'entre elles ayant un faible niveau d'éducation financière, contre 22 % des hommes.

Pour les générations plus jeunes, notamment la génération Y et la génération Z, les niveaux de connaissances financières sont également bas. 21 % des baby-boomers ont déclaré avoir des connaissances financières de qualité. Pour la génération Y, seulement un taux de 11 % de personnes ayant déclaré avoir des connaissances aiguisées en matière d'économies, contre 6 % pour la génération Z. « Dans le contexte actuel d'une forte inflation, celle-ci s'additionne au faible niveau de culture financière et agit comme double peine pour les épargnants », regrette l'agence d'assurance Allianz.