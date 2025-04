Linky : des milliards économisés, mais rien pour les consommateurs ?

La Cour des comptes a récemment révélé un effet non anticipé du compteur Linky. Si ces compteurs intelligents ont permis à Enedis de réaliser des économies substantielles et de moderniser ses infrastructures, les consommateurs, eux, n’ont pas vu de diminution de leurs factures d’électricité. Entre bénéfices industriels et attentes des ménages, le rapport met en lumière un fossé entre les objectifs affichés et les résultats perçus.