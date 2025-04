L’inflation chute à 2 % en 2024 : quelles retombées sur le pouvoir d’achat ?

Les chiffres publiés par l’Insee révèlent une nette diminution de l’inflation en 2024, atteignant 2 % en moyenne annuelle. Cette baisse marque un apaisement après les pics enregistrés en 2022 et 2023, et redonne une certaine stabilité au pouvoir d’achat des Français.

L’un des principaux facteurs de ce ralentissement est la forte décélération des prix de l’énergie. En 2024, l’inflation énergétique s’est limitée à 2,3 %, contre des hausses bien plus marquées les années précédentes. Ce recul s’explique par une stabilisation des marchés internationaux et par des mesures nationales visant à encadrer les tarifs.

Les prix de l’alimentation, autre secteur clé de l’inflation, ont également suivi une trajectoire descendante. Après une augmentation de 11,8 % en 2023, les hausses alimentaires ont été limitées à 1,4 % en 2024. Cette évolution reflète une normalisation des chaînes d’approvisionnement et une baisse des coûts de production, au grand soulagement des ménages.

Une stabilité renforcée dans les biens manufacturés

Les prix des produits manufacturés, qui avaient progressé de 3,5 % en 2023, ont montré une quasi-stabilité en 2024. Cette maîtrise des coûts dans des secteurs tels que l’électroménager, l’habillement ou les véhicules contribue à consolider la dynamique d’ensemble. Une baisse des tensions sur les matières premières et une reprise des flux commerciaux ont permis de limiter les hausses de prix.

La baisse de l’inflation en France s’inscrit dans un contexte européen favorable. Selon Eurostat, plusieurs pays de l’Union européenne ont vu leur inflation ralentir, grâce à des politiques monétaires strictes et une amélioration des conditions économiques globales. En décembre 2024, la France se plaçait ainsi parmi les pays avec les taux d’inflation les plus bas en Europe, aux côtés de la Lituanie et de la Finlande.

Ce recul de l’inflation va-t-il durer ?

Si ce ralentissement offre une bouffée d’air aux ménages français, les experts restent prudents. Des incertitudes subsistent, notamment face aux éventuelles tensions géopolitiques ou aux fluctuations des matières premières. Toutefois, les prévisions de Banque centrale européenne (BCE) pour les prochaines années restent optimistes, avec une inflation estimée à 2,1 % en moyenne pour 2025.

Cette nette baisse de l’inflation redéfinit les perspectives économiques en France, offrant un environnement plus stable pour les ménages et les entreprises. En stabilisant les prix, le pays crée des conditions plus favorables pour le pouvoir d’achat et la consommation, moteurs essentiels de la croissance économique. Cette évolution pourrait également renforcer la confiance des investisseurs et stimuler des initiatives économiques à plus long terme.