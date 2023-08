Résultats de l’EuroMillions (FDJ) : le tirage du mardi 8 août 2023 (jackpot 28 millions d’euros)

Chaque mardi et vendredi, la Française des jeux (FDJ) organise le célèbre jeu de hasard EuroMillions. À partir de seulement 2,50 euros, le joueur peut obtenir une grille et tenter sa chance en ligne ou en version papier. Le jackpot initial s'élève à un minimum de 17 millions d’euros. Si ce montant n'est pas remporté, il augmente pour le tirage suivant, en fonction du nombre de grilles. Pour ce mardi 8 août 2023, les joueurs avaient la possibilité de décrocher jusqu'à 28 millions d’euros avec l'EuroMillions.

Euromillions du 8 août 2023 : un jackpot de 28 millions d’euros à remporter !

Ce 8 août 2023 pourrait marquer le début d'une nouvelle vie pour l'un des joueurs de l'EuroMillions, avec un jackpot de 28 millions d'euros en jeu. Ce nouveau tirage EuroMillions fait suite au tirage non remporté du vendredi 28 avril. En effet, cela fait maintenant 9 tirages consécutifs que cette cagnotte n’a pas été remportée.

Lors du dernier tirage (vendredi 4 août), le jackpot de 17 millions d'euros n'a pas été remporté. La bonne nouvelle pour les joueurs, c'est que même si le jackpot sera remporté ou pas aujourd'hui, un joueur habitant en France deviendra instantanément millionnaire.

Un Code My Million d’un million d’euros

En effet, un code My Million d'un million d'euros est annoncé pour ce mardi, donnant la chance à un joueur résidant en France de décrocher un million d'euros. Il faut dire que depuis son lancement, le 4 février 2014, My Million a transformé la vie de nombreux participants. Chaque année, entre 100 et 150 Français rejoignent le club des millionnaires grâce au tirage au sort du code My Million, effectué chaque mardi et vendredi.

Résultats de l’EuroMillions du mardi 8 août

Les résultats pour la cagnotte de 28 millions d'euros mise en jeu pour ce mardi 8 août ne sont pas encore disponibles. Veuillez rafraîchir la page ou de revenir sous peu. Consultez les derniers résultats de l'EuroMillions et leurs détails sur Econostrum.info. Cette page est continuellement mise à jour avec les résultats officiels.

Note Importante : Attention, les jeux de hasard comportent des risques : endettement, dépendance… ! Appelez le 09.74.75.13.13 (appel non surtaxé) si vous souhaitez être aidé. Vous pouvez également consulter www.joueurs-info-service.fr pour plus d'informations et de soutien.