Les résultats du Loto de la FDJ du samedi 18 novembre

La cagnotte du Loto pour ce samedi 18 novembre redescend à 2 millions d’euros, après un tirage précédent à 15 millions remporté. Ce soir, si un participant réussit à aligner les 5 numéros, ainsi que le numéro chance, la mise en jeu pour le prochain tirage restera également à 2 millions d’euros. Il s’agit là du montant de base de la cagnotte du Loto. Cependant, si aucun joueur ne parvient à toucher le jackpot, ce dernier continuera à croître en fonction du nombre de grilles vendues.

La mise en jeu tombe à 2 millions d’euros !

Lors du tirage du mercredi 15 novembre, un joueur a réussi à deviner la combinaison gagnante et a remporté la mise en jeu qui s’élevait à 15 millions d’euros. Pour toucher le gros lot, il a coché les numéros suivants : 2 – 7 – 16 – 22 – 30 et le numéro chance 1. Le dernier tirage a aussi vu deux personnes deviner les cinq bons numéros. Elles ont ainsi pu empocher la somme de 110 724,70 euros chacune. 63 autres participants ont gagné plus de 857,90 euros chacun, après avoir deviné les 4 bons numéros et le numéro chance.

Pour le tirage de ce samedi 18 novembre, la cagnotte de la FDJ est donc revenue à la mise de base de 2 millions d’euros. Il est utile de noter que quelle que soit l’issue du tirage,10 joueurs vont empocher 20 000 euros chacun ce soir et à chaque tirage Loto. Pour y participer, il suffit d’acheter un ticket en point de vente ou en ligne, au coût unitaire de 2,20 euros. Le jeu implique la sélection de 6 numéros : 5 parmi une grille de 49 et un numéro « chance » parmi 10 options. Les 2 millions en jeu seront remportés si un joueur parvient à cocher correctement l’ensemble des 5 numéros principaux, ainsi que le numéro complémentaire.

Attention, cependant, les jeux d’argent et de hasard présentent des risques, comme l’addiction et les pertes financières, d’où l’importance de jouer de manière modérée et responsable.

Les conseils de la FDJ

La FDJ met l’accent sur un jeu responsable. Pour cela, elle fournit divers outils et conseils sur son site pour aider les joueurs à contrôler leur comportement de jeu. L’objectif est de s’assurer que le Loto demeure une source de divertissement sans devenir addictif.

Les résultats du Loto du samedi 18 novembre

