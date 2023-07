LEP : qui pourra profiter du nouveau plafond de 10 000 euros rémunéré à 6% ?

Le Livret d’épargne populaire (LEP) n’a jamais été aussi attractif. Son taux sera fixé à 6% pour un plafond de 10 000 euros. L’objectif étant de soutenir l'épargne des foyers les plus modestes. C’est donc l’occasion rêvée pour en profiter, sachant que plus de la moitié des Français qui y ont droit n’en ont pas encore demandé l’ouverture à leur banque.

En effet, le Livret d’épargne populaire (LEP) s’impose comme le meilleur rempart contre la hausse des prix. C’est le produit d'épargne réglementé le plus rentable. Il est en principe corrélé au niveau de l’inflation des 6 derniers mois. Par conséquent, son taux d'intérêt aurait dû être abaissé de 6,1% à 5,6% le 1er août. Mais le ministère de l’Économie en a décidé autrement. Son rendement est donc maintenu à 6% pour le reste de l’année, ce qui représente deux fois plus que Livret A.

Un tel taux de rendement n'avait pas été atteint depuis près de quarante ans. Il permettra aux épargnants de bénéficier de gains plus importants. Le plafond du Livret d'épargne populaire (LEP) sera en effet relevé de 2 300 euros d'ici l'automne. Alors que le plafond était précédemment fixé à 7 700 euros, il sera désormais possible de déposer jusqu'à 10 000 euros sur son LEP, atteignant ainsi un niveau historique depuis la création de ce produit en 1983, alors connu sous le nom de « Livret rose ». Avec ce nouveau plafond rémunéré à 6%, les détenteurs pourront bénéficier d'intérêts annuels s'élevant à 600 euros.

Jusqu’à 600 euros d'intérêts annuels

Le plafond du Livret d'épargne populaire sera relevé, permettant aux titulaires de bénéficier de ce nouveau seuil, mais en tenant compte des intérêts déjà accumulés. Ceux qui ont déjà atteint les 10 000 euros sur leur livret, en incluant les intérêts, ne pourront pas y ajouter davantage. Actuellement, la moitié des LEP atteignent déjà le plafond de dépôts de 7 700 euros.

Le but de cette mesure est d'attirer les 8,7 millions de Français éligibles au LEP mais qui ne profitent pas de ce produit. Les conditions très favorables de ce placement, avec un taux relevé de 2,2% à 4,6% en août 2022, ont déjà conduit à l'ouverture de près de 3 millions de nouveaux LEP en un an et demi. La Banque de France espère que cette tendance continuera en renforçant les avantages du LEP.

La campagne pour promouvoir le Livret d'épargne populaire vise principalement les Français éligibles qui n'ont pas encore souscrit à ce produit, notamment ceux qui ont déjà de l'épargne sur un Livret A, malgré une rémunération moindre. Pour les personnes qui souhaitent vérifier leur éligibilité à ce produit, il leur suffit de s’adresser à un conseiller bancaire. Depuis fin 2021, ce dernier peut obtenir une réponse immédiate de l'administration fiscale.

Quelles conditions pour ouvrir un LEP ?

Pour ouvrir un Livret d'épargne populaire cette année, il faut être majeur et domicilié en France, avec des revenus nets inférieurs à 21 393 euros par an pour 2022 ou 2021. Cela correspond à un salaire net mensuel de 1 782 euros pour une personne seule. Pour les couples, le plafond de ressources est de 32 818 euros par an, soit 2 735 euros net mensuels pour deux personnes. Pour les ménages composés de deux parents et d'un enfant ou d'un parent et de trois enfants (2,5 parts fiscales), le plafond est de 38 531 euros annuels.

Si vous ouvrez un LEP dans les jours ou semaines à venir, vous bénéficierez immédiatement du taux de 6% effectif au 1er août. Cependant, vous ne pourrez pas déposer 10 000 euros avant l'entrée officielle du nouveau plafond, prévue probablement pour le 1er octobre. Il est donc conseillé d'être réactif et de remplir votre LEP avant cette date pour profiter au plus tôt du taux de 6% sur le plafond de versements.