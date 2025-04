Intermarché frappe fort : des baisses de prix massives sur 1 000 produits

Alors que la pression sur le pouvoir d’achat des Français persiste, Intermarché multiplie les initiatives pour rester compétitif. Avec une baisse de prix sur 1 000 produits prévue dès janvier, l’enseigne cherche à fidéliser sa clientèle et à répondre aux défis d’un secteur de plus en plus concurrentiel.

Thierry Cotillard, président d’Intermarché, a annoncé une baisse de prix dès le 28 janvier 2025 sur 1 000 produits, dont 500 grandes marques comme Nutella ou Coca-Cola. Ces produits seront alignés sur les prix les plus compétitifs des enseignes concurrentes. « Nous n’attendons pas la fin des négociations commerciales du 1er mars pour donner du souffle aux Français », explique Cotillard au JDD. Cette décision vise à capter l’attention des consommateurs en période de forte volatilité des habitudes d’achat.

Cette stratégie offensive intervient alors que les consommateurs, qualifiés de « zappeurs », fréquentent jusqu’à huit ou neuf enseignes différentes pour bénéficier des meilleures offres. Intermarché espère ainsi fidéliser ses clients tout en attirant de nouveaux consommateurs.

Promotion des marques distributeurs et innovation d’Intermarché

Les marques distributeurs d’Intermarché, représentant 30 % des ventes en volume, sont au cœur de la stratégie de l’enseigne. Thierry Cotillard insiste sur l’importance d’innover et de garantir une qualité équivalente, voire supérieure, à celle des marques nationales, tout en restant moins cher. « Dès qu’elles sont comparées, nos marques propres font la course en tête », affirme-t-il.

Les 6 500 références ont été repensées, notamment avec des logos plus visibles pour faciliter l’identification en rayon. Cette politique de mise en avant des produits maison vise également à réduire la dépendance aux grandes marques, dont les demandes de hausses tarifaires, parfois jugées « irresponsables », sont dénoncées par le président.

L’acquisition des magasins Casino, un tournant stratégique pour Intermarché

L’achat récent de 294 magasins Casino permet à Intermarché de renforcer sa présence territoriale. « Nous avons désormais un point de contact tous les 10 kilomètres », précise Cotillard au JDD. Cette opération, combinée à une baisse des prix moyenne de 18 % dans les magasins rachetés, a permis une augmentation du chiffre d’affaires de 20 à 30 %. L’enseigne ambitionne désormais une croissance de 40 % en transformant ces points de vente pour mieux répondre aux attentes des consommateurs.

Avec des parts de marché qui évoluent plus rapidement qu’auparavant, Intermarché fait face à une concurrence accrue de la part de Leclerc, Lidl et d’autres acteurs. « La guerre des prix revient, et elle est saine car elle nous pousse à être les meilleurs pour la défense du pouvoir d’achat des Français », déclare Cotillard. L’enseigne mise sur des prix compétitifs, des innovations et une offre adaptée pour rester dans la course.

Intermarché se positionne en 2025 comme un acteur clé de la grande distribution, combinant baisses de prix, innovation et expansion. Dans un contexte économique marqué par des attentes élevées des consommateurs, l’enseigne entend répondre efficacement aux défis du marché tout en renforçant son rôle dans la défense du pouvoir d’achat.