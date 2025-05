Les Galeries Lafayette quittent Marseille : fermeture des deux magasins en 2025

Les Galeries Lafayette ont annoncé la fermeture de leurs deux magasins marseillais, situés au Centre Bourse et au centre commercial Prado, d’ici fin 2025. Cette décision, justifiée par des pertes financières persistantes, concerne 145 salariés. Alors que ces fermetures marquent la fin d’une longue histoire entre l’enseigne et la cité phocéenne, elles posent des questions sur l’avenir commercial de ces lieux emblématiques et sur la réorientation de la stratégie du groupe.