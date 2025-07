Chômage : comment obtenir l’aide de 570 euros par mois de France Travail en 2025 ?

Destinée aux chômeurs en fin de droits ou à certaines professions spécifiques, l’allocation de solidarité spécifique (ASS) permet de garantir un minimum de ressources. En 2025, elle reste accessible sous conditions précises, avec des montants adaptés selon les revenus du foyer. Un soutien essentiel pour de nombreux demandeurs d’emploi.

L’ASS est une aide financière destinée aux demandeurs d’emploi qui ne peuvent plus bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi (ARE). Elle s’adresse également à certaines professions comme les artistes non salariés, les dockers ou les marins pêcheurs. En 2025, le montant journalier à taux plein est fixé à 19,01 euros, soit environ 570 euros par mois.

Cette allocation vise à offrir un soutien financier temporaire aux chômeurs en situation précaire, tout en encourageant une reprise d’activité. Les bénéficiaires peuvent également prétendre à des aides complémentaires, comme la prime de Noël.

Quelles sont les conditions d’attribution de l’ASS ?

Pour bénéficier de l’ASS en 2025, plusieurs critères doivent être remplis. Les demandeurs doivent avoir épuisé leurs droits à l’ARE ou appartenir aux professions spécifiques éligibles. Ils doivent également prouver une activité salariée d’au moins cinq ans au cours des dix dernières années. Ce critère peut être réduit pour les parents ayant interrompu leur carrière pour s’occuper d’enfants.

Les ressources mensuelles du foyer sont également prises en compte. En 2025, elles doivent être inférieures à 1 330,70 euros pour une personne seule, ou à 2 091,10 euros pour un couple, comme le précise Service-public.fr. Les prestations sociales comme le RSA ou les allocations familiales ne sont pas intégrées dans ce calcul.

Comment faire une demande ?

La demande d’ASS est automatique pour les personnes en fin de droits à l’ARE. France Travail, anciennement Pôle emploi, envoie une notification et les documents nécessaires avant l’épuisement des droits. L’aide est accordée pour une période de six mois renouvelable, sans limitation de durée, à condition de respecter les critères d’éligibilité.

En cas de reprise d’activité, les bénéficiaires peuvent cumuler intégralement leur salaire avec l’ASS pendant trois mois. Cette mesure vise à favoriser un retour progressif sur le marché du travail.

Un montant ajusté aux ressources

Le montant de l’ASS dépend des revenus du foyer. À taux plein, il est de 19,01 euros par jour pour les personnes dont les ressources sont très faibles. Pour les foyers dont les revenus se situent entre les seuils prévus, l’allocation est réduite à la différence entre le plafond de ressources et les revenus réels.

L’ASS offre un filet de sécurité indispensable à de nombreux demandeurs d’emploi, permettant de couvrir leurs besoins fondamentaux en attendant une nouvelle opportunité professionnelle.