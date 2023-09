Régularisation des travailleurs sans papiers : la majorité des Français dit « oui »

Partager sur : 106 Partages Facebook

La régularisation des travailleurs sans papiers et l'accueil de migrants et de réfugiés politiques reste un sujet épineux en France. Récemment, le cabinet d'études et de conseil Elabe a sondé l'opinion publique à ce sujet. Il en ressort que les Français tiennent en majorité au droit humain à l'asile politique, mais aussi à la régularisation des travailleurs sans papiers. En revanche, ils sont moins enthousiastes à l'idée d'accueillir des migrants.

55 % de Français pour la régularisation des travailleurs sans papiers !

Ainsi, sur les 1 000 Français sondés, une majorité, soit 55%, est en faveur de la régularisation des travailleurs sans papiers, dans le cadre du titre de séjour « métiers en tension ». Le président du cabinet d'études qui a réalisé cette enquête explique que les Français sont « pragmatiques » sur cette question. « Les Français se disent : ces travailleurs sans papiers sont sur le sol français et donc il vaudrait mieux leur octroyer un titre de séjour. En revanche, sur le plan politique, les électeurs de droite n’y sont majoritairement pas favorables », révèle-t-il.

Par ailleurs, l'engagement envers l'accueil des migrants est moins présent. En effet, 65 % des sondés estiment que la France ne devrait pas ouvrir ses portes aux migrants de Lampedusa, invoquant des raisons économiques pour certains (80%), et la peur de perdre son « identité/culture » pour d'autres. Il faut rappeler qu'en 2015, l'institut avait également réalisé une étude aux résultats quasi similaires. « En 2015, au moment de la crise en Syrie, un Français sur deux était prêt à accueillir les migrants, on observe un durcissement », note le président d'Elabe.

« En France, on reste attaché à l'asile »

S'agissant des réfugiés politiques, les personnes interrogées sont 63 % à penser que ce droit humain doit être préservé par la France. « (...) En France, on reste attaché à l’asile : deux Français sur trois (63 %) pensent qu’il faut continuer à accueillir des réfugiés politiques », souligne encore Bernard Sananès.

À noter que la déclaration du Pape Jorge Mario Bergoglio sur la crise des migrants dans la Méditerranée a soulevé beaucoup de réactions contrastées en Europe. « Les 2 060 morts de migrants en mer Méditerranée sont une plaie ouverte dans notre humanité, j’offre mes encouragements aux hommes politiques qui cherchent à la guérir dans un esprit de solidarité », avait-il déclaré.

Bien que 52 % des Français soient du même avis que le Pape, les divergences restent assez marquées selon les tendances politiques. Dans le détail, 76 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ainsi que 55 % d'électeurs d’Emmanuel Macron approuvent les propos du Pape. Du côté de la droite et de l'extrême droite, 73% des électeurs de Marine Le Pen, 67% d'électeurs de Valérie Pécresse ainsi que 69% de votants d'Eric Zemmour les rejettent en bloc.