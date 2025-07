Fonctionnaires : La possibilité de retards de salaire en 2025 évoqué par Amélie de Montchalin

La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a évoqué la possibilité de retards de salaires pour les fonctionnaires en 2025 en raison d’un contexte budgétaire incertain. Une déclaration qui a fait réagir les syndicats et le ministère de l’Économie, cherchant à apaiser les craintes.

Lors d’une interview accordée au Parisien, Amélie de Montchalin a exprimé ses inquiétudes quant au risque de retard dans le paiement des salaires des fonctionnaires en 2025. Cette situation pourrait survenir si le Parlement ne parvient pas à voter un budget définitif pour l’année, obligeant l’État à fonctionner sous une loi spéciale reconduisant le budget de 2024.

« Le risque est de ne pas pouvoir garantir le fonctionnement normal de l’État et des services publics jusqu’à la fin de l’année et de ne pas être en capacité de tenir tous nos engagements, y compris vis-à-vis des agents publics », a averti la ministre. Une déclaration qui a immédiatement suscité des interrogations parmi les fonctionnaires, notamment ceux des secteurs essentiels comme l’éducation, la sécurité et la santé.

La masse salariale des fonctionnaires en augmentation

Le recours à une loi spéciale implique la reconduction du budget précédent. Cependant, la masse salariale des fonctionnaires connaît une augmentation mécanique chaque année, en raison des revalorisations et des progressions de carrière. Selon Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT Fonction publique, cela pourrait poser un problème en fin d’année si aucune adaptation budgétaire n’est réalisée.

« La loi spéciale reprend pour cette année la même quantité d’argent qu’en 2024, alors que la masse salariale va mécaniquement augmenter », a-t-elle souligné. En théorie, cela pourrait effectivement engendrer des difficultés pour assurer le paiement complet des salaires.

Malgré les inquiétudes soulevées, les responsables syndicaux et des experts jugent improbable un défaut de paiement des salaires des fonctionnaires. « Il est impensable que l’État laisse 5,5 millions de fonctionnaires sans rémunération », a déclaré Mylène Jacquot. Elle estime que même en cas de tensions budgétaires, le ministère de l’Économie trouverait des solutions pour garantir les versements.

Un député anonyme cité par Le Parisien partage cet avis : « Bercy sait faire. Il trouvera des passerelles entre les enveloppes pour éviter tout blocage des salaires » Le ministère de l’Économie dispose de marges de manœuvre pour ajuster les dépenses en fonction des priorités, et les salaires des fonctionnaires restent une priorité absolue.

Des retards possibles en fin d’année pour les fonctionnaires

Le seul risque identifié serait un paiement dégradé en fin d’année, si la situation budgétaire ne s’améliore pas. Cela signifie que certains salaires pourraient être versés avec quelques jours de retard, sans que cela constitue un défaut de paiement.

Les syndicats appellent néanmoins les parlementaires à trouver un compromis budgétaire rapidement pour éviter toute incertitude. Selon les experts, un budget validé serait la meilleure garantie pour assurer le bon fonctionnement des services publics tout au long de l’année 2025.