Une page se tourne pour la Fnac : un magasin mythique s’apprête à fermer définitivement ses portes

Après près de 30 ans de présence au cœur des Champs-Élysées, la Fnac du numéro 74 fermera définitivement ses portes le 12 janvier 2025. Cette enseigne emblématique, installée depuis 1997, subit un sort similaire à celui d’autres grandes marques, comme le Disney Store ou H&M, qui ont quitté cette avenue mythique ces dernières années.

La fermeture de ce magasin, initialement prévue en décembre 2024, avait été retardée d’un mois pour capitaliser sur les ventes de fin d’année. Cependant, le sursis n’a pas suffi à sauver un site lourdement déficitaire, notamment en raison de loyers exorbitants et d’une baisse significative de la fréquentation du quartier par les clients traditionnels de l’enseigne. Les efforts pour diversifier l’offre, notamment avec une orientation vers les produits connectés dès 2017, n’ont pu enrayer l’inévitable.

Si cette fermeture marque la fin d’une époque pour la Fnac, elle reflète aussi l’évolution des Champs-Élysées, où les commerces culturels et accessibles laissent place à des enseignes de luxe, transformant le visage de l’avenue. Pour les 89 salariés concernés, la direction de la Fnac a assuré un reclassement dans d’autres magasins parisiens, à des postes similaires avec des conditions salariales identiques.

Une braderie pour une sortie en beauté

En guise d’adieu, la Fnac des Champs-Élysées organise une braderie exceptionnelle jusqu’à sa fermeture. Depuis ce vendredi 3 janvier, des réductions allant jusqu’à 80 % sont proposées sur l’électronique, l’électroménager et les articles de papeterie, attirant une foule dense dès les premières heures. Les livres, cependant, restent exclus des promotions en vertu de la loi sur le prix unique.

Cette opération séduction semble ravir les clients, nombreux à partager leur enthousiasme sur les réseaux sociaux. Certains, attirés par les prix cassés, patientent depuis tôt le matin dans une file d’attente qui s’étire devant l’établissement. Cependant, selon Le Parisien, la Fnac dû fermer temporairement ses portes en raison de l’afflux massif de clients.

La Fnac relancera son déstockage lundi

En effet, après avoir ouvert brièvement à 10h, le magasin a fermé à cause d’un mouvement de foule, régulant les flux pour garantir une expérience d’achat sécurisée. « Le magasin restera fermé toute la journée et rouvrira lundi », ont indiqué les responsables sur place au Parisien.

Ainsi, la Fnac a annoncé la fin de son activité à cet emplacement en raison de déficits persistants. Selon le groupe Fnac Darty, ce magasin, confronté à des difficultés économiques, y compris des loyers élevés et une baisse de la fréquentation, se ferme en raison d’une « orientation vers le commerce de luxe et la clientèle internationale » sur l’avenue. Les employés seront reclassés dans d’autres magasins parisiens, comme celui des Ternes, Saint-Lazare et Beaugrenelle.

Avec cette fermeture, les Champs-Élysées perdent un nouveau repère culturel, témoignant d’un changement profond dans l’identité de cette célèbre avenue. Quant au futur occupant du 74, avenue des Champs-Élysées, il reste encore inconnu, mais les défis économiques et commerciaux seront nombreux.