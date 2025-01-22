Fiscalité des cryptomonnaies : la France fait partie des pays les plus stricts

Les cryptomonnaies, désormais incontournables sur la scène financière mondiale, font l’objet de politiques fiscales très variées selon les pays. Une récente étude d’HelloSafe place la France parmi les nations où les gains issus des actifs numériques sont les plus lourdement taxés.

En France, les plus-values réalisées sur les cryptomonnaies sont soumises à une taxation forfaitaire de 30 %, connue sous le nom de Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU). Ce taux inclut à la fois l’impôt sur le revenu (12,8 %) et les prélèvements sociaux (17,2 %). Cette flat tax s’applique aux particuliers dès lors qu’ils convertissent leurs gains en monnaie fiduciaire, comme l’euro.

Cette fiscalité vise à simplifier les démarches pour les investisseurs tout en générant des recettes fiscales substantielles pour l’État. Cependant, elle est perçue comme un frein par certains acteurs de l’écosystème crypto, qui plaident pour un système plus favorable à l’innovation.

Une fiscalité des cryptomonnaies plus intéressante dans d’autres pays d’Europe

L’étude souligne que d’autres pays européens adoptent une approche beaucoup plus permissive. En Allemagne, par exemple, les gains réalisés sur des cryptomonnaies détenues depuis plus d’un an sont totalement exonérés d’impôts. De même, des nations comme Chypre, Malte ou la Suisse n’imposent pas les plus-values liées aux cryptomonnaies, renforçant leur attractivité pour les investisseurs.

À l’inverse, la Finlande, l’Islande et le Danemark imposent des taux bien plus élevés, atteignant jusqu’à 52 % au Danemark. Ces pays justifient leur politique par une volonté de réguler un marché perçu comme risqué et spéculatif.

Une position intermédiaire pour la France

Bien que la fiscalité française soit stricte, elle reste inférieure à celle des pays nordiques, comme l’indique l’étude de Hellosafe. Cependant, elle place l’Hexagone en décalage avec les États européens qui misent sur une fiscalité nulle ou avantageuse pour attirer les entreprises et les investisseurs en cryptomonnaies.

Pour les acteurs du secteur, cette taxation élevée pourrait limiter le développement de l’écosystème crypto en France, malgré les efforts du gouvernement pour promouvoir l’innovation numérique.

La disparité des régimes fiscaux en Europe souligne la nécessité d’une harmonisation à l’échelle de l’Union. Une politique commune pourrait offrir plus de clarté et de compétitivité, tout en limitant les arbitrages fiscaux.

En attendant, la France conserve sa place parmi les pays les plus stricts en matière de fiscalité sur les cryptomonnaies, un choix qui pourrait influencer les stratégies d’investissement des particuliers et des entreprises.