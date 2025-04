Fioul domestique : voici les prix ce 1ᵉʳ janvier

Alors que la nouvelle année commence, le prix du fioul domestique en France connaît une légère hausse. Cette fluctuation, bien que modeste, s’ajoute aux hausses observées ces dernières semaines avec l’arrivée de l’hiver et les fluctuations des marchés pétroliers.

Malgré cette hausse quotidienne, les prix du fioul domestique restent relativement stables sur la semaine. Dans le détail, selon la plateforme de vente Fioulmarket, le prix moyen du fioul ordinaire pour 1 000 litres est de 1 122 euros, un tarif en une hausse de 3 euros par rapport au 31 décembre 2024.

Quant à la plateforme Prixfioul.fr, le prix moyen s’élève à 1 124 euros/ 1 000 litres pour le fioul ordinaire et à 1 143 euros pour le supérieur. Des tarifs en légère hausse par rapport à la veille. En revanche, pour le comparateur en ligne FioulReduc, le prix est stable par rapport à celui observé le 31 décembre 2024, avec un tarif moyen de 1 117 euros pour 1 000 litres.

Dans quelle région trouve-t-on le fioul le moins cher ?

Les prix du fioul domestique en France varient fortement selon les régions. Par exemple, en Franche-Comté, le tarif moyen est d’environ 1 082 euros pour 1 000 litres, tandis qu’en Champagne-Ardenne, il grimpe à 1 148 euros pour la même quantité, selon le comparateur Fioulreduc. La différence de prix entre ces deux régions peut atteindre 72 euros pour une commande de 1 000 litres.

Ces différences de tarifs sont liées à plusieurs facteurs, dont les coûts logistiques, les marges des distributeurs locaux et les conditions d’approvisionnement spécifiques à chaque région. Pour la semaine à venir, les prix du fioul domestique devraient rester relativement stables, avec de faibles variations. Toutefois, il faut retenir que les prix sont étroitement liés à l’évolution des cours du pétrole brut sur les marchés internationaux. Si ces derniers venaient à augmenter, cela se répercutera inévitablement sur le coût du fioul domestique.

Prévisions météorologiques et conséquences sur la demande

Les conditions météorologiques jouent également un rôle important dans la demande de fioul. Avec l’arrivée de l’hiver et la baisse des températures, une augmentation importante de consommation est constatée, notamment dans le nord et l’est de la France. Cela pourrait entraîner une pression supplémentaire sur les prix dans les zones les plus touchées par les vagues de froid.