Pourquoi les femmes cadres ont plus de mal à accéder aux postes de responsabilités que les hommes ?

Une étude de l’Association pour l’emploi des cadres a mis en lumière des inégalités dans les salaires de ces derniers. En effet, les femmes cadres gagnent moins que leurs homologues du sexe opposé. Mais ce ne sont pas les seules inégalités auxquelles elles font face.

Des mécanismes inconscients persistent chez les employeurs et les femmes cadres continuent de subir des inégalités dans l’exercice de leurs fonctions. Pour ne rien arranger, ces inégalités persistent et ne diminuent pas avec le temps. Outre les inégalités salariales, les femmes ont toujours plus de difficultés à accéder aux postes de responsabilités. Cet état de fait tend à évoluer, mais à un rythme long. On remarque ainsi que plusieurs femmes sont aux commandes dans les entreprises du CAC 40, tandis que 15 ans auparavant, il n’y en avait encore aucune.

Malgré l'accès des femmes à des postes de « manager », elles ont en moyenne des équipes plus petites. On constate ainsi que 35 % des femmes occupant ce poste sont responsables d'équipes de plus de 10 personnes, contre 52 % des hommes. De plus, elles sont moins nombreuses à gérer un budget ou à avoir la responsabilité d'un chiffre d'affaires à réaliser. Aussi, il y a le télétravail, largement apprécié tant par les femmes que par les hommes, car il offre une certaine souplesse et facilite l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Ce dernier est souvent plus difficile à atteindre pour les femmes. Cependant, il est essentiel de ne pas trop compter sur le télétravail et de ne pas s'en contenter, d'autant plus que tous les cadres n'y ont pas accès.

Le télétravail, plus simple pour les hommes que pour les femmes

L'Apec travaille sur les aspects de la conciliation entre vie personnelle et professionnelle, mais cette conciliation est différente pour les femmes, et les évolutions sont lentes. Même avec le télétravail, on observe des inégalités, comme l'accès plus fréquent à un bureau à domicile pour les hommes cadres. Ces détails reflètent une réalité persistante dans la gestion du temps et l'organisation du travail. Pour illustrer cette tendance, on constate que 52 % des femmes cadres et 44 % des hommes cadres souhaitent une plus grande souplesse dans le travail pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et personnelle. Quant à la réduction des horaires de travail et l'encadrement des horaires de réunion, ces mesures sont largement demandées par les cadres, avec peu de différence, voire pas du tout, entre les hommes et les femmes.

Par ailleurs, il ressort que les femmes cadres demandent davantage d’augmentations et de responsabilités que les hommes (58 % des femmes cadres contre 46 % des hommes). D’un autre côté, les RH et les employeurs indiquent que les demandes d’augmentations sont plus nombreuses chez les hommes. On en déduit qu’il y a des différences dans la façon de formuler la demande chez les hommes et chez les femmes. Et pour cause, les hommes ont tendance à être plus offensifs et à faire pression pour obtenir réponse favorable à leur requête, tandis que les femmes formulent leurs demandes et se contentent d’attendre la réponse.