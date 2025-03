EuroMillions : la FDJ annonce un méga jackpot exceptionnel de 200 millions d’euros à gagner avant la fin de l’année !

La Française des jeux (FDJ) prévoit de mettre en jeu un méga jackpot EuroMillions exceptionnel de 200 millions d’euros vendredi 1ᵉʳ décembre 2023. Il s’agit de la plus grosse cagnotte de l’année !

Chaque année, la FDJ et d’autres loteries européennes annoncent aux amateurs des jeux de hasard quatre à cinq méga jackpots. En 2023, des sommes exceptionnelles ont été déjà jouées aux mois de mars, juin et septembre. Ce qui distingue la cagnotte attendue en décembre, c’est son montant colossal. « Habituellement, lors des Méga Jackpots Euromillions – My Million, la cagnotte ne dépasse pas 130 millions d’euros. Cette fois, à l’approche des fêtes, nous avions envie de vous offrir la perspective d’encore plus de plaisir… », indique la FDJ sur son site.

Quelle est la date limite pour valider sa grille EuroMillions ?

Pour tenter sa chance, les abonnés ont déjà la possibilité de valider leurs grilles depuis le 28 octobre. Pour les autres, le samedi 25 novembre marquera le début de la période à laquelle ils pourront participer. Il suffit de cocher 5 numéros entre 1 et 50, ainsi que 2 numéros étoile entre 1 et 12. Le jackpot reviendra à la personne qui réussira à aligner la combinaison complète.

Pour rappel, le précédent méga jackpot a été remporté par un couple de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, en septembre dernier. Pour la petite histoire, la nuit précédant le tirage, l’homme eut une vision prémonitoire : « Mon subconscient m’a envoyé un message. Dans mon rêve, j’avais gagné 120 millions d’euros, je n’étais pas si loin du compte », avait-il confié à la Française des jeux.

Il y a lieu de rappeler que les jeux d’argent présentent plusieurs dangers pour leurs adeptes, notamment l’addiction, les pertes financières en plus d’un potentiel isolement social. Pour cela, la FDJ appelle à un jeu responsable. Dans ce sens, le site www.joueurs-info-service.fr et le numéro 09 74 75 13 13 proposent un service d’écoute, d’accompagnement et de soutien aux joueurs présentant des signes de dépendance ou de détresse liés aux jeux de hasard.