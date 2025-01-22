Droits de douane américains : les produits français qui risquent d’être touchés par la hausse

Avec l’annonce d’une hausse des droits de douane visant les produits européens, la France se prépare à affronter une nouvelle vague de tensions commerciales. Les exportateurs de vins, spiritueux, cosmétiques et fromages, entre autres, risquent de voir leurs marges diminuer et leur compétitivité affectée sur le marché américain.

Le secteur viticole français serait le plus impacté. En 2023, les États-Unis ont représenté 22,4 % des exportations françaises de vins et spiritueux, pour une valeur de 3,6 milliards d’euros. Une précédente augmentation des droits de douane entre 2019 et 2021 avait déjà entraîné une chute de 23,4 % des exportations de vins vers les États-Unis.

Les producteurs de cognac, dont 98 % des ventes sont réalisées à l’export, avec les États-Unis comme principal client, redoutent une baisse significative des volumes et des revenus.

Médicament, produits cosmétiques, produits laitiers… de nombreux produits concernés par la hausse des droits de douane

Les produits pharmaceutiques, deuxième poste d’exportation française vers les États-Unis, pourraient également être affectés. Bien que les médicaments et vaccins soient souvent moins sensibles aux fluctuations tarifaires, les industriels pourraient être incités à relocaliser leur production aux États-Unis pour contourner ces hausses.

Au-delà de la pharmacie, l’industrie chimique européenne, dont 26,6 % des exportations se dirigent vers les États-Unis, serait directement pénalisée.

Les produits de luxe et les cosmétiques, emblèmes du savoir-faire français, sont aussi concernés. Bien que moins dépendants du marché américain que du marché asiatique, ces secteurs pourraient subir un ralentissement de la demande en raison des prix plus élevés pour les consommateurs américains.

Les fromages français, bien qu’ils représentent une petite part des exportations totales hors Europe, pourraient également souffrir d’une moindre compétitivité sur le marché américain.

Une hausse qui n’épargne par le secteur automobile

La filiale Alpine du groupe Renault, qui prévoit de lancer des véhicules aux États-Unis dès 2026, pourrait revoir ses plans si des droits de douane plus élevés rendaient le projet non rentable.

Face à cette menace, la France et l’Europe envisagent des mesures de rétorsion. Jean-Noël Barrot, ministre délégué au commerce extérieur, a rappelé auprès de Cnews que l’Europe pourrait également augmenter ses droits de douane, ce qui affecterait les intérêts américains sur le continent.

Alors que l’Europe et les États-Unis restent des partenaires commerciaux majeurs, cette nouvelle escalade douanière pourrait affecter non seulement les échanges commerciaux, mais aussi les consommateurs des deux côtés de l’Atlantique.