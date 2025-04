Droits de douane : Trump fait trembler le marché des vins et spiritueux français

Les exportateurs français de vins et spiritueux pourraient être frappés par une nouvelle barrière tarifaire aux États-Unis. Donald Trump, fraîchement élu, menace d’augmenter de 10 % les droits de douane sur les produits étrangers, notamment européens. Une mesure qui suscite des inquiétudes dans un secteur déjà marqué par les incertitudes économiques.

Donald Trump a annoncé vouloir imposer de nouveaux droits de douane de 10 % sur de nombreux produits importés, y compris les vins et spiritueux européens. Cette décision, qui pourrait intervenir dès les premiers jours de sa nouvelle présidence, met en péril les relations commerciales entre les États-Unis et leurs partenaires européens. Les États-Unis, premier consommateur mondial de vins, constituent un marché essentiel pour les producteurs français. Cette mesure serait un coup dur pour les importateurs, déjà affaiblis par la pandémie et une baisse de la consommation.

De nouveaux droits de douane qui impactent les importateurs

Les professionnels du secteur craignent un impact significatif sur leurs activités. Jean-François Bonneté, un importateur basé aux États-Unis, évoque les défis déjà existants, comme la difficulté d’accès au crédit pour les ménages américains et un environnement économique tendu. Pour se préparer, certains importateurs ont stocké des produits avant l’éventuelle entrée en vigueur des nouveaux droits de douane, bien que cette stratégie ne soit pas accessible à tous en raison des contraintes financières et logistiques.

Face à cette menace, les importateurs adoptent diverses stratégies pour limiter les pertes. Certains, comme Nicolas Palazzi, réduisent leurs coûts fixes, notamment en optimisant leurs espaces de travail. D’autres, comme Jean-François Bonneté, anticipent déjà les hausses tarifaires en ajustant leurs marges et en révisant leurs budgets. Tous s’accordent sur le fait que cette mesure, si elle est mise en œuvre, sera absorbée par l’ensemble des acteurs de la chaîne, réduisant ainsi la rentabilité globale du secteur.

Une incertitude encore palpable

Bien que ces droits de douane soient annoncés, certains professionnels restent prudents. Eddy Le Garrec, importateur, rappelle que lors de sa précédente présidence, Donald Trump avait imposé des droits de douane uniquement à la France pour des différends commerciaux spécifiques. Il est encore possible que l’Europe ne soit pas ciblée de manière uniforme. Pour l’instant, les importateurs restent attentifs aux développements politiques et aux clarifications à venir.

Au-delà des droits de douane, la situation économique générale aux États-Unis complique les perspectives pour les exportateurs européens. Si le renforcement du dollar ces dernières semaines réduit le coût des importations, l’augmentation des droits de douane pourrait rapidement annihiler cet avantage. Dans ce contexte, 2025 s’annonce comme une année difficile pour les vins et spiritueux français sur le marché américain, alors que les regards se tournent déjà vers une possible reprise en 2026.