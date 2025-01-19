Le président des États-Unis Donald Trump lance sa propre cryptomonnaie, le « Trump Meme »

À deux jours de son investiture, Donald Trump a dévoilé sa propre cryptomonnaie, le « Trump Meme ». Destinée à capitaliser sur son image et l’engouement populaire, cette devise numérique a atteint une capitalisation de 4 milliards d’euros en quelques heures. Un lancement qui reflète une période euphorique pour les cryptos.

Donald Trump a annoncé, dans la nuit du 18 janvier 2025, le lancement du « Trump Meme », une cryptomonnaie qui exploite sa popularité. Présentée sur Truth Social et X (ex-Twitter), cette monnaie numérique est décrite comme un hommage à son leadership, illustrée par une image de Trump poing levé et le slogan « fight fight fight ».

Donald Trump promet une avancée significative de l’usage des cryptomonnaies

Selon Quentin Demé, économiste spécialisé à nos confrères de RFI, ce lancement s’inscrit dans une stratégie visant à promouvoir des valeurs comme l’optimisme et la réussite. Avec un cours initial à 21 euros, la cryptomonnaie s’est hissée à la 32e place mondiale en termes de capitalisation, générant rapidement un engouement sur les marchés.

Donald Trump, autrefois critique à l’égard des cryptomonnaies, a changé de position lors de sa campagne présidentielle de 2024. Désormais fervent défenseur, il promet un décret de priorité politique pour les cryptos et prévoit même de créer une réserve stratégique en bitcoin pour les États-Unis. Cette annonce, perçue comme un soutien majeur, a dopé le marché.

Ainsi, après son élection en novembre 2024, le cours du bitcoin a bondi de 70 000 à 90 000 euros, illustrant l’impact de ce changement politique.

L’année 2024 s’est révélée particulièrement bénéfique pour le secteur des cryptomonnaies. Les signaux politiques, combinés à une adoption croissante, ont stimulé le marché. Certains experts prédisent une hausse continue, tandis que d’autres estiment que le marché pourrait entrer dans une phase de stabilisation en 2025.

Aux États-Unis, les cryptos sont perçues comme une alternative aux systèmes financiers traditionnels, ce qui explique l’euphorie actuelle. La popularité croissante des cryptomonnaies pourrait redéfinir les relations entre États et monnaies numériques.

Une stratégie aux enjeux multiples

Si le « Trump Meme » connaît un succès fulgurant, il symbolise aussi les défis et opportunités des cryptomonnaies. Pour les partisans de cette technologie, l’engagement de Trump pourrait accélérer leur adoption mondiale. Cependant, les critiques pointent les risques de volatilité et les limites pratiques de ces devises.

Le lancement du « Trump Meme » marque une étape importante dans l’essor des cryptomonnaies, mêlant innovation financière et marketing politique. Reste à voir si cette initiative s’inscrira durablement dans le paysage des cryptos ou si elle reflète une simple bulle spéculative.