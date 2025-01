Deux-roues : des amendes salées pour les conducteurs sans contrôle technique

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, le contrôle technique est devenu une obligation pour la plupart des deux-roues motorisés en France. Cette mesure, mise en œuvre pour se conformer aux directives européennes, concerne principalement les motos et scooters thermiques. Elle vise à renforcer la sécurité routière et à réduire les impacts environnementaux de ces véhicules, mais les sanctions en cas de non-conformité risquent de coûter cher aux conducteurs.

L’obligation du contrôle technique étendue

Tous les véhicules motorisés à deux ou trois roues de plus de 125 cm³ sont concernés par cette nouvelle règle. Le premier contrôle doit être réalisé dans les six mois précédant le quatrième anniversaire du véhicule, suivi de contrôles tous les deux ans. Les critères évalués incluent :

– Le système de freinage et les feux de signalisation

– Les émissions sonores et polluantes

– L’état général du véhicule, y compris les pneus et la structure.

Les motards et conducteurs de scooters sont invités à se rendre dans des centres agréés pour effectuer ces contrôles, qui coûtent en moyenne 50 à 70 euros.

Des sanctions élevées en cas de non-respect

Pour les conducteurs qui omettraient de se conformer à cette réglementation, les sanctions sont dissuasives. Une amende de 135 euros est appliquée en cas de contrôle technique absent ou périmé. Ce montant peut grimper à 750 euros dans les cas les plus graves, comme une récidive ou un défaut technique ayant entraîné un accident.

Les forces de l’ordre pourront vérifier la conformité des véhicules lors de contrôles routiers aléatoires. Ces sanctions s’appliquent à la fois pour dissuader les manquements et pour garantir la sécurité des usagers de la route.

Une réforme qui divise

Cette mesure a été vivement critiquée par les associations de motards, qui dénoncent un coût supplémentaire pour les usagers. Cependant, elle répond à des enjeux de sécurité et d’écologie. Selon les statistiques officielles, près de 30 % des deux-roues motorisés en circulation présentent des défauts techniques potentiellement dangereux ou non conformes aux normes environnementales.

Une priorité pour la sécurité routière

Malgré les contestations, le contrôle technique des deux-roues s’inscrit dans une démarche globale visant à aligner la France sur les standards européens. Pour éviter de lourdes amendes et garantir la conformité de leur véhicule, les conducteurs doivent désormais intégrer cette nouvelle obligation à leur routine. La vigilance est donc de mise pour rouler en toute tranquillité et en conformité avec la loi.

