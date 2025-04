Crédit d’impôt : vous n’avez pas reçu de virement le 15 janvier ? Voici pourquoi

Le 15 janvier 2025, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a procédé au versement d’une avance de 60 % des crédits et réductions d’impôt pour plus de 9 millions de foyers fiscaux. Ce dispositif concerne principalement les dépenses liées à l’emploi d’un salarié à domicile, les frais de garde d’enfants de moins de 6 ans, les dons aux associations, ou encore les investissements locatifs tels que Pinel et Duflot.

Le montant moyen de cette avance s’élève à 639 €, mais certains contribuables ont constaté l’absence de ce virement sur leur compte bancaire. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce retard ou cette absence de paiement.

Dans un premier temps, il faut savoir que le délai de réception d’un virement peut varier en fonction des délais bancaires. Bien que l’administration fiscale ait procédé aux versements le 15 janvier, les fonds peuvent apparaître sur votre compte avec un léger décalage. Il est également possible que votre avance soit inférieure à 8 €. Dans ce cas, le fisc ne réalise pas de virement bancaire, mais vous enverra un chèque postal d’ici la fin du mois. Enfin, si vos coordonnées bancaires ne sont pas à jour, cela peut également retarder le versement, le fisc optant alors pour l’envoi d’un chèque.

Qui est éligible et quelles sont les autres explications possibles pour le non-versement des crédits impôts ?

L’absence de virement peut aussi être liée à votre situation fiscale. L’avance de 60 % est calculée sur la base des crédits et réductions d’impôt mentionnés dans votre déclaration de revenus 2023, déposée au printemps 2024. Si vous bénéficiez pour la première fois de ces avantages au titre de vos dépenses 2024, l’intégralité de vos crédits d’impôt vous sera versée l’été prochain, et vous recevrez une avance en janvier 2026.

Autre cas fréquent : depuis 2022, les particuliers employant un salarié à domicile ou utilisant des services à la personne peuvent opter pour une avance immédiate du crédit d’impôt. Ce système permet de recevoir directement l’avantage fiscal lors du paiement des prestations. Si vous avez souscrit à ce service, et que vous ne déclarez pas d’autres dépenses éligibles, il est normal de ne pas recevoir de virement en janvier.

En cas de doute sur votre éligibilité, il est conseillé de vérifier vos informations fiscales via votre espace personnel sur impots.gouv.fr. Si le problème persiste ou si vous êtes certain d’avoir droit à cette avance, contactez directement la DGFiP pour clarifier votre situation. Dans la majorité des cas, les retards sont dus à des délais administratifs ou bancaires, et les fonds arrivent dans les jours ou semaines qui suivent.