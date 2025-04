Compteur Linky : ce réglage simple qui peut réduire vos factures d’électricité

Depuis l’installation massive des compteurs Linky, les foyers disposent d’un outil moderne pour mieux contrôler leur consommation d’électricité. Peu de personnes le savent, mais un réglage spécifique peut réduire sensiblement les dépenses énergétiques. Voici comment ce compteur intelligent peut alléger vos factures.

Depuis octobre 2024, les compteurs Linky permettent aux utilisateurs d’ajuster leur puissance électrique directement selon leurs besoins. Ce réglage, simple et sans frais, consiste à réduire la puissance souscrite dans le contrat d’électricité. Par exemple, passer d’une puissance de 6 kW à 3 kW peut générer une économie de 10 à 15 euros par kilowatt et par an, selon Enedis. Ce dispositif est particulièrement adapté aux foyers ayant une consommation modérée ou souhaitant optimiser leurs dépenses.

Adapter sa consommation à la puissance réelle via le compteur Linky

Le réglage de la puissance contractuelle est basé sur la consommation réelle du ménage. Le compteur Linky, grâce à ses fonctionnalités avancées, mesure avec précision l’indice de consommation, permettant ainsi d’éviter les coupures intempestives tout en ajustant les coûts. En optant pour une puissance adaptée, les foyers paient uniquement ce qu’ils consomment, sans excédent inutile. Toutefois, il est essentiel de bien évaluer ses besoins pour éviter des désagréments, notamment en cas de forte demande énergétique.

Outre cette astuce de réduction de puissance, le compteur Linky propose d’autres avantages. Il offre un suivi en temps réel de la consommation électrique via des plateformes en ligne, permettant aux foyers de repérer facilement les pics de consommation et d’adopter des comportements plus économes. De plus, Linky encourage le développement de l’autoconsommation, en intégrant les installations d’énergie renouvelable, comme les panneaux solaires.

Un potentiel encore sous-exploité

Bien que 95 % des foyers français soient désormais équipés d’un compteur Linky, ce réglage reste peu connu. Des campagnes de sensibilisation pourraient permettre à davantage de ménages de profiter de cette opportunité pour réduire leurs factures. À une époque où la maîtrise des coûts énergétiques est cruciale, exploiter pleinement les fonctionnalités de ce compteur intelligent peut faire la différence.

Pour effectuer ce réglage, il suffit de contacter son fournisseur d’électricité ou de passer par l’espace client en ligne, où l’interface permet généralement de visualiser et de modifier facilement la puissance souscrite. En adaptant la puissance contractuelle à la consommation réelle, les ménages peuvent maximiser les bénéfices du compteur Linky, alliant économies et gestion efficace de leur énergie. Cette démarche, à la fois simple et rapide, ne nécessite aucune intervention technique et peut être ajustée à tout moment selon l’évolution des besoins du foyer.