Chauffage : la température idéale à adopter cet hiver pour concilier confort et économies

Le réglage du chauffage est un casse-tête pour de nombreux ménages en hiver. Entre recommandations gouvernementales et quête de confort, trouver la bonne température peut s’avérer compliqué. Mais les experts proposent une solution simple pour allier bien-être et économies.

En France, le gouvernement recommande de limiter la température des pièces de vie à 19°C pour des raisons économiques et écologiques. Cependant, cette température est souvent perçue comme trop froide, notamment lorsque l’on reste inactif à la maison, par exemple devant un écran ou au bureau.

Selon l’expert en gestion d’énergie Nick Barber, le problème ne vient pas seulement de la température elle-même, mais du contexte d’usage. Lorsqu’on est assis pendant plusieurs heures, le corps se refroidit plus rapidement, rendant les 19°C inconfortables pour beaucoup de personnes. Augmenter le thermostat d’un degré, à 20°C, pourrait donc être un bon compromis.

20°C : la température idéale selon les experts

D’après les spécialistes Brad Roberson et Nick Barber, une température intérieure de 20°C garantit un bon compromis entre confort thermique et consommation d’énergie raisonnable. » Si vous avez froid à 19°C, inutile de monter brutalement le thermostat à 23°C », explique Brad Roberson. Il recommande plutôt un ajustement progressif pour éviter les chocs thermiques et optimiser la consommation.

En revanche, il est conseillé de baisser la température à 16-18°C la nuit, lorsque le corps est au repos, et de la descendre encore davantage en cas d’absence prolongée. Maintenir une température entre 12 et 15°C suffit à éviter l’humidité et le gel des canalisations.

Comment optimiser son chauffage sans exploser la facture ?

Pour concilier confort et économies, les experts suggèrent d’investir dans un thermostat intelligent, qui permet de programmer différentes températures selon les plages horaires et de les ajuster à distance via un smartphone. Cela évite de chauffer inutilement une maison vide et permet de retrouver une température agréable à son retour.

Par ailleurs, l’isolation joue un rôle crucial dans la conservation de la chaleur. Il est important de sceller les fuites d’air autour des fenêtres et des portes et de fermer les pièces inutilisées pour concentrer la chaleur. Utiliser la lumière naturelle le jour et fermer les rideaux la nuit aide également à maintenir la température.

Confort et économies sont compatibles

En résumé, maintenir son chauffage à 20°C dans les pièces principales durant la journée semble être la meilleure solution selon les experts, tout en abaissant la température la nuit et lors des absences. Cette approche permet de limiter les dépenses énergétiques tout en évitant les inconforts liés à un intérieur trop froid. Adopter ces astuces simples pourrait ainsi aider de nombreux foyers à réduire leur facture d’énergie tout en restant au chaud cet hiver.

