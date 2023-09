Chauffage au bois : vers une baisse de prix cet hiver ?

Partager sur : 56 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

Bonne nouvelle pour les foyers qui se chauffent au bois : le prix du combustible risque de chuter cet hiver. Une annonce faite par le président de Fibois Occitanie, Sylvain Fourel, lors de son passage le 17 septembre 2023 dans l'émission Éco d'ici. Il assure aussi que le bois de chauffage sera disponible et facile à trouver.

Baisse du prix du bois occitan

Suite à l'augmentation des coûts de diverses énergies, notamment les carburants, l'électricité et le gaz, de nombreux foyers optent pour le chauffage au bois comme solution plus économique pour cet hiver. Selon des informations récentes, le prix du bois devrait baisser cet hiver. Une réduction qui s'appliquera tant aux bûches qu'aux pellets. Sylvain Fourel, président de Fibois Occitanie, a confirmé cette tendance lors d'une interview sur France Bleu.

« L'an dernier, nous avons été confrontés à des spéculations sur le marché assez inattendues et assez difficiles à comprendre, dans le contexte de la guerre en Ukraine, qui ont fait flamber le prix du bois », a-t-il expliqué. Et d'assurer : « Cette année, les prix restent stables, et il y a suffisamment de stock pour tout le monde ».

Faut-il passer au chauffage au bois ?

Sylvain Fourel tient à préciser, par ailleurs, que le bois occitan n'est pas plus cher que les autres. Selon lui, « ce qui pèse aussi le prix du produit final, c'est aussi le transport. Or, en achetant local, on réduit cette dépense ». Toutefois, il explique que les coûts de production sont assez hauts : « de l'ordre de 30% à 40% cette année », ce qui impacte le prix du produit fini.

Quoi qu'il en soit, le chauffage au bois demeure une excellente alternative au chauffage électrique ou au gaz, d'autant plus que ces énergies subiront bientôt de nouvelles flambées. Les tarifs du gaz augmenteront dès octobre, suite à la revalorisation du prix de référence. Quant à ceux de l'électricité, on sait qu'ils vont augmenter en 2024, mais on ignore encore de combien.

La présidente de la Commission de régulation de l’énergie, d'Emmanuelle Wargon, évoque une augmentation de « 10 à 20% » en 2024. Interrogé sur cette hausse lors de son passage sur France 2, lundi 18 septembre, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, n'a démenti la nouvelle, mais il a rejeté les chiffres avancés par la présidente de la Commission de régulation de l’énergie. « 10 %, ça pourrait être le plafond (...) Je suis incapable de vous dire s’il y aura même une augmentation en janvier, ça dépendra des prix de l’électricité », a-t-il indiqué. À l'occasion, il a annoncé que le gouvernement comptait consacrer une somme de 10 milliards d'euros « pour payer une partie de l’électricité des ménages » en 2024.