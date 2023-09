Chauffage au bois : voici les types de bois à éviter absolument pour préserver sa santé

Partager sur : 42 Partages Facebook

Depuis la fin des aides énergétiques et la hausse des prix du gaz et de l'électricité, beaucoup de Français songent à se tourner vers le chauffage au bois. Un système économique et écologique, alimenté avec une source d'énergie renouvelable. Cependant, pour maintenir son poêle en bon état et éviter les problèmes de santé, il est impératif de bien choisir son combustible.

L'avantage énergétique et écologique du chauffage au bois

Troquer son chauffage électrique ou à gaz contre un poêle semble une excellente idée, notamment en cette période d'inflation. Et pour cause, ce système possède une certaine autonomie, étant donné qu'il fabrique lui-même son énergie à l'aide d'un matériau renouvelable qui est le bois. D'autre part, le chauffage au bois est écologique, étant donné que la fumée qu'il dégage, soit le dioxyde de carbone, est réutilisée par les arbres.

Toutefois, l'avantage principal du chauffage au bois réside dans l'économie qu'il offre. En effet, il remplace entièrement le chauffage électrique ou à gaz et permet, par conséquent, de réduire sa facture d'énergie. Il représente donc la meilleure option de chauffage pour les Français, pour qui la note de gaz et d'électricité devient de plus en plus salée.

À noter également que les buches, utilisée comme combustible pour le chauffage au bois, sont disponibles localement en France, ce qui offre une opportunité de travail aux employés de ce secteur. D'autre part, l'achat local permet de réduire l'émission du dioxyde de carbone par les transports de marchandise. Ainsi, chaque citoyen pourra acheter son combustible près de chez lui.

Les types de bois à proscrire pour son chauffage

Malgré ses nombreux avantages énergétiques et écologiques, le chauffage au bois peut présenter un danger pour la santé s'il est mal utilisé. En effet, certains types de bois non destinés à cet usage peuvent s'avérer fatals pour le poêle, ainsi que pour la santé du foyer. C'est notamment le cas du bois traité aux produits chimiques, qui, sous l'effet de la combustion, dégage un gaz toxique nocif pour la santé. En effet, son inhalation peut causer de graves problèmes respiratoires. De plus, ces produits peuvent obstruer les conduits du poêle, causant ainsi sa détérioration.

Le bois de chauffage qui contient de la moisissure est également dangereux. Les troncs qui présentent des taches jaunes ou vertes sont donc à éviter. En brûlant, ces derniers peuvent dégager des gaz polluants, néfastes pour l'environnement et l'être humain. De même, il peut causer des incendies, en raison de sa flambée importante.

Enfin, il est recommandé d'éviter le bois humide, non pas parce qu'il est nocif pour la santé, mais pour des raisons économiques. Sa rentabilité est inférieure à celle du bois sec, étant donné qu'il brûle moins longtemps et moins bien. L'énergie produite se concentrera dans l'évacuation de l'humidité plutôt que dans le réchauffement de la pièce. De plus, il va produire une grande quantité de fumée, ce qui peut mener à la détérioration du chauffage.