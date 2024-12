Chargeur universel : la fin des câbles multiples dès le 28 décembre, voici les appareils concernés

À partir du 28 décembre, la France adopte officiellement le chargeur universel pour une large catégorie d’appareils électroniques. Cette réforme, dictée par une directive européenne, ambitionne de simplifier les usages quotidiens et de réduire l’impact environnemental. Mais si la mesure apporte des avantages clairs, elle soulève aussi certaines interrogations.

Le chargeur universel, rendu obligatoire par le décret de décembre 2023, vise à instaurer une uniformité dans les connecteurs des appareils électroniques. À compter du 28 décembre 2024, tous les nouveaux produits comme les smartphones, tablettes, écouteurs, appareils photo numériques, consoles portables, et claviers d’ordinateur devront obligatoirement être équipés de ports USB-C.

Cette initiative européenne a pour objectif principal de réduire les 11 000 tonnes de déchets électroniques générées chaque année par les chargeurs incompatibles ou inutilisés. En parallèle, les fabricants seront encouragés à vendre leurs appareils sans inclure de chargeur, à condition que cela soit clairement indiqué via un pictogramme. L’Agence nationale des fréquences (ANFR) sera chargée de contrôler la conformité des produits.

Les limites techniques et pratiques du chargeur universel

Malgré cette avancée, des défis techniques subsistent. Les performances des chargeurs peuvent varier d’un appareil à un autre en raison des protocoles spécifiques utilisés par certains fabricants. Par exemple, recharger un smartphone Samsung avec un chargeur Apple pourrait entraîner une diminution significative de la vitesse de charge. Bien que l’USB-C garantisse une compatibilité de base, l’efficacité optimale du chargeur dépendra toujours des technologies intégrées par les constructeurs.

Une des zones d’ombre concerne les smartphones reconditionnés, notamment les anciens modèles de la marque Apple qui ne disposent pas de ports USB-C. Bien que la mesure s’applique uniquement aux appareils neufs, certains experts craignent que des smartphones de seconde main ne soient plus autorisés à la vente s’ils ne respectent pas les nouvelles normes. Cette situation pourrait avoir des répercussions importantes sur le marché du reconditionné, un secteur pourtant clé pour la transition écologique et l’économie circulaire.

Vers une extension des chargeurs universels en 2026

Si la réforme s’applique dès 2024 à une grande majorité des appareils électroniques, les ordinateurs portables bénéficieront d’un délai supplémentaire. Les fabricants auront jusqu’au 26 avril 2026 pour se conformer à la réglementation et équiper leurs modèles de ports USB-C. Ce calendrier vise à laisser aux entreprises le temps d’adapter leur production tout en limitant les perturbations pour les consommateurs.

L’adoption du chargeur universel représente une avancée significative dans la lutte contre les déchets électroniques et les pratiques incompatibles entre fabricants. Si cette mesure promet une simplification pour les utilisateurs, elle soulève aussi des interrogations, notamment sur son application au marché du reconditionné et ses limites techniques. Les consommateurs devront s’habituer à ce changement, qui pourrait transformer durablement leurs habitudes d’achat et d’utilisation des appareils électroniques, tout en marquant un pas important vers une consommation plus durable.

