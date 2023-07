Le CDI intérimaire : une alternative sécurisante pour les travailleurs intérimaires

Le CDI intérimaire est un contrat qui est peu connu et qui suscite de plus en plus d'intérêt en France. Les données du rapport économique et social de Prism’emploi publié en mars 2023 ont déclaré que, actuellement, la France compte 743 000 intérimaires, parmi lesquels seulement 6,3% ont opté pour le CDI intérimaire. Lancé par l'État en 2015, c'est un contrat qui constitue une alternative sécurisée aux travailleurs temporaires. Il leur permet donc d'avoir plusieurs expériences professionnelles.

Ce contrat géré par les entreprises de travail temporaire gagne en popularité en raison de tous les avantages qu'il offre, tels que la sécurité de l'emploi, la rémunération garantie en cas d'absence de missions et la facilité d'accès aux droits sociaux.

Les avantages du CDI intérimaire pour les travailleurs temporaires

Tel qu'il est précédemment expliqué, le CDI intérimaire est un contrat géré directement par les entreprises de travail temporaire, offrant une sécurité de l'emploi aux intérimaires. Contrairement aux contrats d'intérim classiques, celui-ci garantit une rémunération minimale même en cas d'absence de missions, ainsi que l'acquisition des droits aux congés payés et une couverture sociale. Ce privilège est accessible grâce aux agences de l'emploi qui peuvent réorienter le salarié vers d'autres entreprises.

En outre, les intérimaires peuvent bénéficier des mêmes avantages qu'un CDI traditionnel, tels que la facilité d'accès à un logement ou à un prêt bancaire.

Les obligations des agences d’intérim et les avantages dont elles bénéficient

Ce type de contrat offre également des avantages aux agences d'intérim qui ont un rôle crucial dans l'accompagnement des salariées intérimaires dans leurs parcours professionnel. En effet, en ayant embauché directement les intérimaires, ces agences peuvent leur proposer des formations, afin d'améliorer leurs compétences et les rendre plus aptes à assurer leurs fonctions. Cependant, le contrat doit comprendre certains points obligatoires, notamment le salaire minimum, la notion de distance kilométrique pour les missions proposées et les qualifications inscrites sur le contrat.

Qui peut bénéficier du CDI intérimaire ?

Les intérimaires ont accès à toutes les sociétés de travail temporaire, et cela, sans distinction de qualification. Il faut savoir que plusieurs entreprises françaises se retrouvent dans le besoin d'avoir des ressources supplémentaires pour des chantiers, de la production ou des emplois de comptable. C'est d'ailleurs ce qui fait que le recours au personnel intérimaire soit aussi fréquent. Attention, certaines structures peuvent être hésitantes. Et pour cause, cette démarche peut impliquer un engagement et un risque financier important. En effet, si plusieurs salariés ne travaillent pas sur une période assez longue, cela peut causer des problèmes financiers pour l'agence d'intérim.