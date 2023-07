CAF : voici la date de versement de l’allocation de rentrée scolaire

Chaque année à l'approche de la rentrée scolaire, plus de 3 millions de foyers français attendent le versement de l'allocation de rentrée scolaire. Cette aide de la CAF permet de couvrir une partie des dépenses liées à la rentrée des classes. Elle profite à plus de 5 millions d'écoliers, dont l'âge varie entre 6 et 18 ans.

Cette année, l'ARS a connu une revalorisation de 5,6%, ce qui signifie que son montant sera plus élevé que l'an dernier. Elle s'élève actuellement à 398 euros pour les enfants âgés entre 6 et 10 ans, et à 420,05 euros pour les 11 à 14 ans. Quant aux enfants âgés entre 15 et 18 ans, soit les lycéens, le montant atteint les 434,61 euros.

Ainsi, le premier versement de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) débutera le 1er août. Cette date concerne les bénéficiaires qui résident à Mayotte et en Réunion, étant donné que la rentrée scolaire 2023/2024 est fixée respectivement au 17 et au 23 août dans ces régions. En revanche, les bénéficiaires de la métropole et des autres régions d'outre-mer devront attendre jusqu'au 15 août pour toucher cette allocation.

Quelles sont les conditions d'éligibilité à l'allocation de rentrée scolaire ?

Comme toute aide sociale, il est nécessaire de répondre à certaines conditions pour profiter de la prime de rentrée scolaire. Son versement est réservé aux ménages dont les revenus ne dépassent pas un certain seuil. Par exemple, pour un bénéficiaire ayant un enfant à charge, le plafond de revenus est fixé à 25 775 euros. Pour deux enfants, le plafond atteint 31 723 euros. Pour une famille de 3 ou 4 enfants, les seuils sont respectivement de 37 671 euros et 43 619 euros. Enfin, pour chaque enfant supplémentaire s'ajoute la somme de 5 948 euros.

Toutefois, les foyers dont les revenus excèdent de peu ces seuils peuvent également prétendre à cette aide. « Lorsque les ressources de la famille dépassent légèrement le plafond, celle-ci bénéficie alors d'une allocation de rentrée scolaire à taux réduit, dégressive en fonction de ses revenus », a expliqué le ministère des Solidarités.

Par ailleurs, pour les personnes qui répondent aux conditions, mais ne reçoivent pas la prime aux dates annoncées, il est recommandé de se rapprocher de la CAF pour en comprendre la raison.