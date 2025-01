CAF : les aides au logement vont-elles réellement disparaître ?

Des vidéos devenues virales sur TikTok et d’autres plateformes numériques prétendent que les allocations logement (APL) auraient été supprimées. Ces affirmations, dénuées de fondement, ont suscité la confusion et l’inquiétude parmi les bénéficiaires. La CAF a rapidement pris la parole pour clarifier la situation et rétablir la vérité.

Depuis le début de l’année, plusieurs vidéos partagées sur TikTok, cumulant des centaines de milliers de vues, annoncent la fin des aides au logement. L’une de ces vidéos prétend que cette suppression aurait été « confirmée sur BFMTV » et que les APL seraient remplacées par une « nouvelle subvention » allant de 300 à 400 euros par mois, réservée aux personnes gagnant moins de 2 000 euros nets. Une autre vidéo évoque un « blocage » total des versements par la CAF à compter du 1er janvier 2025. Ces déclarations, bien que fausses, ont semé le doute parmi de nombreux allocataires.

Une réponse ferme de la CAF concernant l’avenir des APL

Face à cette désinformation croissante, la CAF a publié un démenti officiel via ses réseaux sociaux, notamment sur son compte X (anciennement Twitter). « Non, les CAF n’ont pas arrêté de verser les allocations logement depuis le 1er janvier 2025. Ces aides, comme toutes les prestations sociales, continueront à être versées en 2025 », a précisé l’organisme. Ce rappel s’adresse à l’ensemble des bénéficiaires pour dissiper toute confusion et réaffirmer que le dispositif des aides au logement demeure inchangé.

Les aides personnelles au logement, qu’il s’agisse de l’aide personnalisée au logement (APL), de l’allocation de logement sociale (ALS) ou encore de l’allocation de logement familiale (ALF), continueront d’être distribuées mensuellement en 2025. Ces prestations sont essentielles pour des millions de foyers en France, particulièrement dans un contexte de hausse des prix de l’énergie et des loyers. La clarification apportée par la CAF vise à rassurer les bénéficiaires sur la pérennité de ces dispositifs.

La CAF lutte contre la désinformation

La CAF a également profité de cette occasion pour rappeler l’importance de se référer à des sources officielles. « Le détail des paiements de vos prestations est à retrouver sur votre compte personnel sur le site de la CAF ou via l’appli mobile “Caf – Mon compte” », a précisé l’organisme. Les allocataires sont invités à vérifier systématiquement les informations et à éviter de partager des contenus non vérifiés sur les réseaux sociaux. La multiplication de fausses nouvelles sur Internet complique la tâche des institutions, qui doivent désormais consacrer des ressources pour lutter contre leur diffusion.

La polémique intervient dans un contexte où les aides sociales, notamment les allocations logement, jouent un rôle crucial pour les ménages modestes. Alors que le coût de la vie continue d’augmenter, ces dispositifs apportent un soutien indispensable pour garantir l’accès au logement. Toute rumeur de suppression ou de modification est susceptible de provoquer une vive inquiétude, d’où l’importance de réagir rapidement pour clarifier les faits.

