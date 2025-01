Budget 2025 : la ministre des Comptes publics annonce 30 milliards d’économies

Le gouvernement français prévoit un effort historique sur le budget avec plus de 30 milliards d’euros d’économies pour l’année 2025. Cette annonce, faite par la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, s’accompagne d’une hausse des recettes et de mesures visant à réduire le déficit public. Ce plan intervient dans un contexte de réformes sociales et économiques majeures.