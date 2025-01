Bonus écologique : la Cour des comptes appelle à exclure certains modèles de véhicules

Le bonus écologique, déjà resserré ces dernières années, pourrait subir une nouvelle restriction. La Cour des comptes préconise de baisser la limite de poids des véhicules éligibles, excluant ainsi des modèles plébiscités par les familles. Une mesure qui suscite des interrogations sur son impact économique et social.

Depuis sa création, le bonus écologique a progressivement évolué pour s’adapter aux priorités environnementales et budgétaires. Initialement accessible à toutes les voitures électriques, cette aide est désormais limitée aux modèles produits en Europe, avec des montants plafonnés à 4 000 euros depuis décembre 2024.

Dans un rapport publié le 9 janvier 2025, la Cour des comptes recommande d’aller encore plus loin en abaissant la limite de poids des véhicules éligibles de 2 400 kg à 1 925 kg. Selon les magistrats financiers, cette mesure permettrait d’économiser jusqu’à 225 millions d’euros sur les crédits alloués au bonus écologique.

Les SUV électriques dans le viseur

Cette proposition impacte particulièrement les SUV électriques, qui figurent parmi les modèles les plus lourds du marché. Des véhicules populaires tels que les Peugeot e-3008, Tesla Model Y, ou encore les Volkswagen ID.4 et Audi Q4 e-tron pourraient ainsi perdre leur éligibilité au bonus écologique. Les familles, principales acheteuses de ces véhicules spacieux, se retrouveraient pénalisées par cette nouvelle limitation.

Même certains modèles initialement conformes pourraient devenir inéligibles en fonction des options choisies, comme des jantes plus imposantes ou un attache-remorque. Cette situation souligne les effets potentiellement restrictifs d’un seuil de poids plus bas, surtout dans un marché où les SUV dominent les ventes.

La Cour des comptes justifie cette recommandation par la nécessité de mieux maîtriser les dépenses publiques. En 2023, 281 millions d’euros avaient été mobilisés pour soutenir les modèles électriques les plus lourds. En restreignant les critères d’attribution, le gouvernement pourrait réduire ces dépenses tout en orientant les consommateurs vers des modèles plus légers et moins énergivores.

Cependant, cette logique budgétaire est critiquée pour ses impacts sociaux. Les familles qui choisissent des SUV pour leur praticité pourraient y voir une mesure injuste. De plus, certains acteurs du marché craignent que ces restrictions freinent la transition vers l’électrique, en rendant ces véhicules moins accessibles financièrement.

Une révision du bonus écologique en cours

Le projet de loi de finances 2025, déposé en octobre dernier, prévoyait déjà une baisse des crédits alloués au bonus écologique et mentionnait une possible évolution de ses modalités d’attribution. Si le gouvernement suit les recommandations de la Cour des comptes, les acheteurs devront s’adapter rapidement à ces nouvelles règles pour bénéficier de l’aide.

La proposition de la Cour des comptes de resserrer les critères d’éligibilité au bonus écologique reflète une volonté de rationaliser les dépenses publiques. Cependant, elle pourrait pénaliser de nombreux consommateurs et freiner l’essor des véhicules électriques, particulièrement les SUV. Reste à voir si le gouvernement adoptera ces recommandations ou privilégiera une approche plus équilibrée.

