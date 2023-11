Black Friday : une grande enseigne casse les prix des carburants partout en France pendant deux jours !

60 Partages WhatsApp

Telegram

Facebook

LinkedIn

Twitter

Plus

Le Black Friday est prévu pour demain vendredi 24 novembre. A l'occasion, plusieurs enseignes et marques sont passées à l'offensive pour offrir les meilleurs prix. Ces promotions concernent presque tous les produits. C'est dans cette logique que la grande enseigne Intermarché revient avec son carburant à prix coûtant ces 24 et 25 novembre.

Les consommateurs vont donc pouvoir s'approvisionner en carburants à prix coûtant pendant 2 jours chez Intermarché. À Châtellerault, dans le département de la Vienne, la station-service Intermarché de l’Espace d’Argenson vend déjà, ce jeudi, le litre de gazole au prix de 1,739€. Un avant-goût des prix qui seront appliqués durant les deux jours à venir. En effet, le 24 et 25 novembre, le carburant sera vendu à prix coûtant par cette enseigne de grande distribution dans tout l’Hexagone. Il faut dire que E. Leclerc et Carrefour commercialisent le carburant à prix coûtant chaque jour en France, alors qu'Intermarché ne le propose que le dernier week-end de chaque mois.

Les meilleurs prix des carburants en France

Il faut souligner que les prix des carburants commencent à se stabiliser et même à baisser, dans certains cas. Pour ce jeudi 23 novembre, les meilleurs prix se situent à partir de 1,709€ côté gazole (station E. Leclerc de Roques, dans le département de Haute-Garonne). Pour l’essence sans-plomb 95, qui est plus cher que le gasoil, les meilleurs prix se trouvent en France métropolitaine dès 1,7520€ (Leclerc de Rezé, dans le 44) et sous la barre des 1,760€ dans plusieurs stations-service Leclerc, Carrefour ou bien Intermarché et Système U français.

Pour le Black Friday, le 24 novembre, et même le jour d'après, les prix des carburants vont encore baisser de quelques centimes dans certains endroits. Faire son plein le week-end sera donc l'occasion de faire des économies, en attendant des rabais plus avantageux en fin d'année.

Les prix des carburants devraient cependant connaître de meilleurs jours à l'avenir étant donné que les prix du pétrole se sont effondrés ces derniers jours. Une bonne nouvelle pour les consommateurs français, puisque que les cours des carburants à la pompe dépendant intrinsèquement de ceux du pétrole. D'ailleurs, ces derniers jours, les carburants connaissent un début de baisse. Un recul qui s'accentuera si les prix du pétrole ne décollent pas dans les jours à venir.