Arnaques par SMS : multiplication des messages frauduleux en ce début d’année

En janvier 2025, les arnaques par SMS se multiplient, exploitant des thématiques sensibles comme les aides énergétiques ou la carte Vitale. Ces tentatives de fraude visent à récupérer des données personnelles ou bancaires, obligeant les collectivités et les organismes à multiplier les avertissements.

En Normandie, plusieurs communes, dont Bayeux, alertent leurs habitants sur des messages frauduleux promettant des aides pour « moderniser le chauffage » ou « réaliser des économies d’énergie ». Ces SMS, prétendant provenir des municipalités, utilisent des prétextes d’aides publiques pour piéger les victimes. La ville de Bayeux a précisé qu’aucune aide n’est promue via SMS et a encouragé ses administrés à redoubler de prudence, comme le rapporte France 3 Normandie.

Ces tentatives exploitent l’existence réelle d’aides telles que les Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) pour leur donner un air crédible. Cependant, les collectivités locales rappellent que les informations officielles sur ces aides sont communiquées uniquement via des canaux institutionnels.

Le retour des arnaques à la carte Vitale

En parallèle, une autre escroquerie fait son retour : l’arnaque à la carte Vitale. Les victimes reçoivent des SMS ou emails menaçant de suspendre leurs droits s’ils ne mettent pas à jour leurs informations via un lien fourni. Cette méthode de phishing permet aux escrocs de collecter des données sensibles, telles que des coordonnées bancaires ou des informations personnelles, en vue d’usurpation d’identité.

Les autorités rappellent que l’Assurance maladie ne contacte jamais les assurés par SMS pour ce genre de démarche. Les communications officielles se font via des adresses email terminant par «@assurance-maladie.fr» ou «@ameli.fr», comme le rappellent nos confrères de Capital. De plus, une carte Vitale ne peut pas expirer de manière soudaine comme ces messages le prétendent.

Conseils pour éviter les pièges

Pour se protéger de ces arnaques, il est impératif de ne jamais cliquer sur des liens envoyés par SMS ou email, même s’ils semblent provenir d’un organisme officiel. En cas de doute, il convient de vérifier l’identité de l’expéditeur et de contacter directement l’organisme concerné via ses canaux officiels. Enfin, signaler les messages suspects aux autorités permet de contribuer à la lutte contre ces fraudes.

En multipliant les mises en garde, les municipalités et les organismes de santé espèrent sensibiliser la population face à des escroqueries de plus en plus sophistiquées. Rester vigilant reste le meilleur moyen de se prémunir contre ces tentatives de fraude.