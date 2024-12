Achats en ligne : attention aux arnaques du « Black Friday » prolongé

L’opération commerciale promotionnelle « Black Friday », en vogue à travers le monde, a tendance à jouer les prolongations. Ainsi, certains arnaqueurs profitent bien pour vous soutirer de l’argent et des données personnelles. Le gouvernement met en garde !

Vous avez sans doute déjà entendu parler du « Black Friday ». Les annonces vous sautent à la face quasiment partout sur la Toile ! Il s’agit d’une opération commerciale importée des États-Unis qui prend de plus en plus d’ampleur au fil des années. Le rendez-vous est fixé annuellement pour le 24 novembre, une journée où toutes les enseignes proposent leurs produits avec des promotions exceptionnelles. Bien entendu, les consommateurs en profitent bien, surtout pour s’offrir divers cadeaux à quelques encablures des fêtes de fin d’année. Mais en ligne, tout n’est pas sain.

En effet, derrière les écrans, les arnaques sont monnaie courante et personne n’est à l’abri. Par conséquent, une tentation peut vous coûter bien plus qu’un prix promotionnel. Les fausses annonces, faux sites, les arnaques et les appâts sont multiples. La menace pèse toute l’année, mais certains malveillants en profitent un peu plus dans de telles occasions durant lesquelles ils abusent.

Le « Black Friday » est censé être juste une journée, mais les promotions sont souvent prolongées jusqu’à fin novembre, voire plus tard. Même si toutes ne sont pas malhonnêtes, certaines sont loin d’êtres sans risques. C’est pour parer aux fâcheuses surprises que Cybermalveillance.gouv.fr « appelle à la plus grande vigilance ».

« Outre les fausses promotions fréquemment relevées par les associations de défense des consommateurs, de nombreuses annonces frauduleuses destinées à vous escroquer ou à subtiliser vos données personnelles prolifèrent à l’occasion du « Black Friday ». Faux sites internet marchands officiels, hameçonnage par SMS, téléphone ou courriel, faux transporteur, attaques par virus ou rançongiciels… », note service-public.fr

Comment éviter l’escroquerie ?

Il faut donc bien faire attention aux faux sites, être vigilant aux messages frauduleux, que ce soit des SMS, des courriels ou autres annonces, dont le but est de vous soutirer vos données ou vos coordonnées bancaires. Vous méfier des offres trop généreuses, de leurs auteurs, en vérifiant l’expéditeur ou l’URL du courriel, pourrait bien vous épargner une grosse arnaque. En somme, il ne faut pas s’empresser de céder à la tentation même si cela a l’air d’être une belle affaire.

Si vous ne vous apercevez que tardivement, vous pouvez toujours signaler l’escroquerie sur le site internet-signalement.gouv.fr de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’Information et de la communication. Vous pouvez également contacter Info Escroqueries au 0 805 805 817 (appel gratuit depuis la France) du lundi au vendredi de 9h à 18 h 30. Il est possible aussi de recourir à la plateforme nationale d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance sur son site cybermalveillance.gouv.fr.

