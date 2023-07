L’AIRE, un dispositif d’aide à la formation destiné aux demandeurs d’emploi

L'AIRE est une aide octroyée aux demandeurs d'emploi, qui souhaitent suivre des formations pour améliorer leurs compétences ou se reconvertir. Elle sera automatiquement versée à l'organisme chargé de former le bénéficiaire.

Qui peut profiter de l'AIRE en Île-de-France ?

L'aide individuelle régionale vers l'emploi (AIRE) est une allocation offerte par l’Agence de services et de paiement (ASP) aux demandeurs d'emploi résidant en Île-de-France. Elle permet de financer l'intégralité ou une partie de la formation. Or, pour en profiter, il est important de répondre aux critères d'éligibilité.

Le premier concerne la formation en elle-même, qui doit impérativement être certifiante. De même, elle doit être inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et référencée sur le réseau des Carif Oref. Par ailleurs, autre condition d'éligibilité est que le centre de formation doit se situer en Île-de-France. Il devra également disposer de la certification Qualiopi et respecter un nombre limité de 40 candidats par an bénéficiaires de cette aide.

En outre, à titre exceptionnel, il est possible au bénéficiaire de disposer de cette aide pour se former en dehors de l'Île-de-France, à condition qu'il n'y ait pas d'offre de formation similaire dans la région.

Concernant l'éligibilité des candidats, la condition principale est d'être inscrit à Pôle emploi et de profiter de l'allocation retour à l'emploi (ARE). De même, il est nécessaire d'être âgé de plus de 16 ans et d'avoir une attestation de Pôle emploi valable et inférieure à une durée de trois mois lors de la demande de formation.

Rappelons, cependant, que cette aide s'adresse aux franciliens, soit aux personnes qui résident à Paris, ou dans l'un de ces départements : Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) ou Val-d’Oise (95).

Les démarches à suivre pour bénéficier de l'AIRE

Une fois certain de son éligibilité au dispositif AIRE, le demandeur d'emploi devra vérifier la disponibilité de sa formation sur l'application Oriane FormPro. Il devra également s'assurer qu'elle ne compte pas parmi celles déjà financées par sa région.

La seconde étape consistera à contacter le centre de formation afin de lui faire part de sa demande de financement. Celui-ci se chargera ensuite des démarches en ligne sur la plateforme mesdemarches.iledefrance.fr.

D'autre part, le demandeur doit joindre certains documents à son dossier de demande de cette allocation, qu'il devra déposer au minimum six semaines avant la date du début de la formation. L'attestation de Pôle emploi et une copie de la carte d'identité doivent impérativement figurer parmi ces documents. D'autres seront fournis par le centre de formation, à l'instar du certificat Qualiopi et du devis de formation.

Enfin, le montant de l'aide varie au cas par cas, selon la durée de la formation et les prix du marché. Ce sera aux agents de la région Île-de-France de décider si le financement sera partiel ou complet, après avoir comparé les prix du centre de formation avec ceux du marché.