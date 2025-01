Aide à la mobilité : son montant pour les demandeurs d’emploi en 2025 et qui peut en bénéficier

L’aide à la mobilité de France Travail soutient demandeurs d’emploi et personnes en reconversion en couvrant frais de transport, repas et hébergement. Destinée aux déplacements professionnels excédant 60 km ou 2 heures aller-retour, elle offre jusqu’à 5 200 euros par an pour réduire les obstacles géographiques à l’emploi ou à la formation.